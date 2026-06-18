Be Natural, il cinema sotto le stelle torna a Quercianella

Dal 23 luglio al 20 agosto ai Bagni Paolieri cinque serate tra ambiente, grandi classici e ospiti speciali. Ecco la nuova rassegna ideata da Valentina Paoletti Lombardi. In programma “Oltre il giardino”, “Flow”, “La donna elettrica”, “Mary Poppins” e il cortometraggio “Gran Finale”. Ingresso gratuito

di Giacomo Niccolini

Si chiama “Be Natural” la nuova rassegna di cinema all’aperto che animerà le serate estive di Quercianella dal 23 luglio al 20 agosto nei giardini dei Bagni Paolieri. Un titolo che non è stato scelto a caso: richiama infatti la celebre esortazione della pioniera del cinema Alice Guy-Blaché, la prima regista e produttrice della storia del cinema, che invitava i propri attori a essere naturali davanti alla macchina da presa.

A spiegare il significato della rassegna è stata la direttrice artistica Valentina Paoletti Lombardi, durante la presentazione ufficiale dell’evento. “Be Natural ha un doppio significato”, ha spiegato. “Da una parte omaggia Alice Guy-Blaché, dall’altra richiama il tema dell’edizione 2025: natura, ambiente, sostenibilità ed ecologia. Tutti i film selezionati seguono questo filo conduttore”.

La manifestazione è organizzata con il sostegno del Comune di Livorno, del Consorzio Crossover, dei data-start=”1336″ data-end=”1354″>Bagni Paolieri, della Pro Loco di Quercianella, di Alfea Cinematografica e del Cineclub Arsenale di Pisa.

Un viaggio tra cinema e ambiente – Ad aprire la rassegna, il 23 luglio alle 21.15, sarà il capolavoro “Oltre il giardino” di Hal Ashby, interpretato da Peter Sellers nella sua ultima grande performance cinematografica. La serata sarà arricchita da un contributo video di Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, da anni impegnato sui temi ambientali, mentre l’introduzione sarà affidata al livornese Marco Bruciati.

Il 30 luglio spazio a “Flow – Un mondo da salvare”, pluripremiato film d’animazione che, come ha sottolineato Paoletti Lombardi, rappresenta “un’esperienza immersiva capace di far sentire il pubblico dentro l’acqua, il vento e la natura”. Ospite in video sarà l’etologa e giornalista Chiara Grasso.

Il 6 agosto sarà la volta de “La donna elettrica”, commedia islandese che racconta la doppia vita di una direttrice di coro impegnata in azioni di sabotaggio contro le infrastrutture energetiche. La proiezione sarà preceduta dal cortometraggio indipendente “48 gradi” di Andrea Iorio, dedicato ai cambiamenti climatici.

Il 13 agosto serata dedicata alle famiglie con il classico “Mary Poppins”, scelto per il forte richiamo simbolico al vento e all’energia naturale. Sarà la stessa Paoletti Lombardi a introdurre il film.

Gran finale il 20 agosto con il cortometraggio “Gran Finale” di Valerio Groppa, girato tra Castiglioncello e la costa livornese. Saranno presenti il regista e il produttore Jacopo Capanna, pronti a raccontare curiosità e retroscena della lavorazione.

Bagni Paolieri, tra cultura e valorizzazione del territorio – A ospitare la manifestazione sarà l’area verde dei Bagni Paolieri, trasformata per cinque serate in un cinema sotto le stelle. “Ci piace complicarci la vita”, ha scherzato Sergio Bargagliotti, ricordando come l’iniziativa rappresenti una sorta di ritorno alle origini. “Abbiamo fotografie storiche che mostrano spettacoli teatrali organizzati già decenni fa nella nostra terrazza. Ospitare eventi culturali significa dare una veste diversa a luoghi che normalmente vengono percepiti solo come spazi balneari”.

Durante le serate sarà possibile usufruire del ristorante, del bar e dell’area aperitivi della struttura.

Il sostegno del Consorzio Crossover – Fondamentale il contributo del Consorzio Crossover, che riunisce oltre 60 imprese del territorio. “Abbiamo aderito immediatamente perché il nostro obiettivo è sostenere iniziative sportive, culturali e benefiche capaci di generare valore per il territorio”, ha spiegato Valentina Vergani. “L’ingresso è gratuito, ma dietro c’è una macchina organizzativa importante. Per questo abbiamo deciso di supportare economicamente la rassegna”.

Garufo: “Migliora la qualità dell’offerta turistica” – Presente alla conferenza stampa anche l’assessore al turismo Rocco Garufo, che ha evidenziato il valore culturale e turistico dell’iniziativa. “Quercianella è uno dei luoghi più significativi della nostra costa e manifestazioni come questa contribuiscono a migliorare la qualità dell’offerta turistica”, ha detto. “Il cinema è uno strumento capace di intrattenere ma anche di far riflettere, soprattutto su temi centrali come ambiente e sostenibilità. Inoltre permette di vivere gli spazi in modo diverso, valorizzando luoghi che spesso vengono utilizzati solo per una funzione specifica”.

La partecipazione alle proiezioni sarà gratuita e senza necessità di prenotazione.

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