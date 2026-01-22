Beatles Day Italia, a Livorno la giornata-evento dedicata ai “Fab Four”

la giornata-evento organizzata da Claps Eventi avrà luogo sabato 24 gennaio, dalle 12 alla mezzanotte, all’interno del nuovo spazio culturale e musicale “Ring Star”, ideato presso il villaggio Oltremare in via Padre Magri 118. Ben venti saranno le band, provenienti da tutta Italia (e non solo), che si esibiranno durante la giornata. Ma l’evento non prevederà solo i diversi tributi musicali

di Martina La musica senza tempo dei “Fab Four” continua a vivere e, ancora una volta, lo farà a Livorno grazie al Beatles Day Italia. Presentata questa mattina nella sala Post-Consiliare “Giuseppe Vitiello” di Palazzo Comunale, la giornata-evento organizzata da Claps Eventi avrà luogo sabato 24 gennaio, dalle 12 alla mezzanotte, all’interno del nuovo spazio culturale e musicale “Ring Star”, ideato presso il villaggio Oltremare in via Padre Magri 118. Una data non certo casuale, ma scelta per la sua vicinanza al 30 gennaio. Storico giorno in cui, nel 1969, la band sorprese Londra con un concerto sul tetto degli studi Apple Corps di Saville Row.

“Teniamo prima di tutto a ringraziare chi ci ha permesso di essere qua patrocinando l’evento, come il Comune di Livorno, la Provincia e la Regione Toscana. – apre la conferenza Piero Ciantelli, direttore artistico dell’evento con Vanessa Barbato – Da grandissimo fan dei Beatles, questa sarà una giornata che tenevo molto a realizzare e, con la nostra conoscenza, abbiamo cercato di coinvolgere band e artisti che da anni gravitano all’interno del ‘tema Beatles’”.

Ben venti saranno le band, provenienti da tutta Italia (e non solo), che si esibiranno durante la giornata. Ma l’evento non prevederà solo i diversi tributi musicali. Durante l’iniziativa, infatti, oltre alla musica live, sarà possibile assistere ad esibizioni di danza, una mostra fotografica, presentazioni di libri e tanto altro. Tutto, ovviamente, a tema Fab Four di Liverpool.

Ringraziamento particolare è andato anche a Francesco Vullo, coordinatore delle attività Oltremare, e a tutto il Villaggio. “Ringrazio Francesco e il Villaggio Oltremare per l’ospitalità e per la possibilità di realizzare eventi ‘più insoliti’ a Livorno. – ha tenuto ad aggiungere Barbato – Siamo felici di poter proporre questa manifestazione a Livorno, una città aperta e da sempre ricca di musica. Così come hanno fatto i Beatles, anche noi vogliamo continuare a portare novità”.

“Ci sono due aspetti che ritengo molto importanti. – ha poi concluso la conferenza l’assessore al Turismo del Comune di Livorno, Rocco Garufo – La valorizzazione degli eventi musicali di alto livello e l’impegno delle associazioni, attraverso la musica e gli eventi, per riqualificare un luogo precedentemente in stato di declino. Quando si mettono insieme le forze è sempre sano e positivo e, proprio per questo, mi auguro che questa giornata sia la prima di una lunga serie”.

Con un programma mirato a rendere omaggio a una delle band più influenti della storia della musica, il Beatles Day Italia prevederà quindi un’intera giornata di intrattenimento, cultura e momenti di condivisione per appassionati di tutte le età.

L’ingresso, con bevuta inclusa, avrà un costo di 15 euro per l’intera giornata. Per i pranzi e le cene, a numero stabilito, è necessaria la prenotazione al numero 380 1309115 (posti in esaurimento).

Elenco completo degli artisti coinvolti in locandina



Condividi:

Riproduzione riservata ©