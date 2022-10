Beatles vs Rolling Stones, l’incontro-scontro musicale da Symphony

Venerdì 7 ottobre, alle ore 18 (fino alle 20.00), da Symphony, in piazza Cavour, 2, incontro/”scontro” tra Stefano Lucarelli (per i Beatles) e Massimo Volpi (per i Rolling Stones) sulla vera o presunta rivalità dei due storici gruppi

Beatles o Rolling Stones? Un dualismo musicale che ha diviso (e divide) milioni di appassionati da ormai decine di anni. Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi, che in poco meno di un decennio hanno stravolto la fisionomia della musica pop. Dall’altro i Rolling Stones, diabolici rappresentanti di un rock-blus sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, ma anche la band più longeva di sempre, che ancora oggi riempie gli stadi in ogni angolo del mondo.

E noi, da che parte stiamo?

Venerdì 7 ottobre, alle ore 18 (fino alle 20.00), da Symphony, in piazza Cavour, 2, incontro/”scontro” tra Stefano Lucarelli (per i Beatles) e Massimo Volpi (per i Rolling Stones) sulla vera o presunta rivalità dei due storici gruppi.

Forse sta in due titoli di altrettantiu celebri album la differenza tra le due band: da una parte Let it be ovvero Lascia che sia, dodicesimo e ultimo album dei Beatles pubblicato nel 1970; dall’altra Let it bleed, tradotto Lascia che sanguini, album pubblicato nel 1969 dai Rolling Stones; ultimo disco dove compare Brian Jones e il primo con il suo sostituto, Mick Taylor,

Insomma, per dirla come Gino Castaldo, giornalista e grande esperto musicale: “essere o sanguinare, questo è il problema”.

