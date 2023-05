Becucci omaggia David Bowie

Un omaggio a David Bowie con una formula a dir poco magica. Un’alchimia composta dalla voce del livornese Matteo Becucci che si impasta alla perfezione con il quartetto d’archi Archimia String Quartet e si inserisce nella cornice creata dalla recitazione dell’artista milanese Federika Brivio. Uno spettacolo dalla durata di circa un’ora e venti minuti che prenderà vita il 5 giugno nella splendida location en plein air di Rocca di Riva del Garda per poi replicare il 30 giugno al Castello di Cadeo in provincia di Piacenza. Uno spettacolo unico nel suo genere “vestito” alla perfezione dalle mani esperte e dall’eccellenza tutta livornese di Chico De Maio, direttore di produzione e curatore di scenografia e luci, vero e proprio maestro per esperienza e perizia internazionale in questo campo.

Uno show, che prende il titolo di Bows and Bowie, che ripercorrerà al vita in musica del Duca Bianco con incursioni recitate nei monologhi di Brivio che anche per la sua fisicità ricorda per larga parte il Bowie degli inizi. In questo spettacolo si toccheranno con mano, cuore, voce e vibrazioni i tre periodi dell’artista britannico che vanno da quello “spaziale” a quello “pop” passando da quello indubbiamente più “rock”. Un viaggio a cui lo spettatore si abbandonerà con piacere di essere rapito anche grazie ad una scena asciutta ma ricca di coinvolgimento.

