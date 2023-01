Befana record per Banksy con 742 visite in un giorno

In foto una delle opere di Banksy da poter ammirare all'interno del percorso espositivo del Museo di Città. La mostra rimarrà aperta fino al 19 marzo 2023

Superato il muro delle 7000 presenze da quando ha aperto la mostra sul noto street artist che sta richiamando in città centinaia di visitatori da tutta Italia e non solo

Befana record per la mostra su Banksy intitolata “Realismo Capitalista- An Unauthorizied Exibition”. Nella sola giornata del 6 gennaio infatti sono stati ben 742 i visitatori che hanno acquistato il biglietto al Museo di Città per vedere e farsi un tuffo nella street art del misterioso artista conosciuto in tutto il mondo per i suoi stencil e per le sue opere provocatorie.

È stato anche superato il muro dei 7000 ticket strappati da quando ha aperto la mostra. Un numero notevole se si pensa che nel periodo in cui vi era solamente il Museo di Città 7000 visitatori si registravano in un anno solare.

“Con l’assessore Lenzi sapevamo della qualità della mostra e dell’appeal che poteva avere soprattutto su giovani e famiglie con bambini – ha commentato il sindaco Luca Salvetti interepllato dalla redazione di QuiLivorno.it su questi importanti risultati – Questi numeri sono una conferma. Il nostro Museo di Città deve tornare a raccontare il percorso storico e artistico di Livorno ma non può più prescindere dalla possibilità anche strutturale di ospitare mostre temporanee di livello come Modigliani, Giraldi, Grubicy e Banksy. Aggiungo una cosa, il sistema di accoglienza della città deve organizzarsi sempre di più in coincidenza di questi eventi. Chi viene a vedere Banksy prima e dopo deve trovare un’offerta all’altezza, in questo modo massimizziamo il ritorno economico di eventi culturali in città”.

