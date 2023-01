Befana, tutti gli eventi in città

Oltre alla manifestazione dei Vigili del Fuoco in programma per il 5 gennaio, ecco una carrellata di appuntamenti nel segno della Befana

Dopo la pausa imposta dalle restrizioni dell’emergenza pandemica si rinnova, nel pomeriggio del 5 gennaio, l’appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco. Come da tradizione, la Befana scenderà dal campanile del Duomo per “atterrare” in piazza Grande e distribuire dolci e caramelle ai bambini presenti. La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 15.

Per l’occasione saranno presenti gli stand delle associazioni di volontariato che operano nel settore della donazione di sangue ed organi (Croce Rossa, AVIS, Misericordia Fratres) per sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Oltre alla manifestazione dei Vigili del Fuoco, ecco una carrellata di appuntamenti nel segno della Befana.

Sempre il 5 gennaio ma in piazza Cavallotti alle 15.30, Matteo Micheli si esibirà in uno spettacolo comico per bambini dal titolo “La Befana e…puzzetta la gnometta perfetta”. Alle ore 17, poi, sarà la volta di Fulvio Pacitto in “C’era una volta…Livorno. Che cosa raccontavano le nostre nonne”. Infine alle ore 21 la chiesa di Santa Caterina in piazza dei Domenicani ospiterà il concerto della Corale Pietro Mascagni diretta da Patrizia Freschi. Al pianoforte e all’organo: Giorgio Maroni. Tutte e tre le iniziative, a ingresso libero, sono promosse dal CCN Modì Buontalenti.

La simpatica vecchietta, inoltre, è presente già da qualche giorno in Villa Fabbricotti, negli spazi del Villaggio di Natale (domani 5 gennaio aperto dalle ore 15 alle 19 e venerdì 6 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) e dove il 6 gennaio alle ore 15.30 sarà protagonista di uno spettacolo comico destinato ai bambini. La Compagnia Lirica Livornese, infatti, presenta Matteo Micheli in “La Befana e…puzzetta la gnometta perfetta”. Ingresso libero.

La Befana arriverà a Montenero, in piazza delle Carrozze, venerdì 6 gennaio alle ore 11. L’appuntamento è organizzato dall’associazione ViviMontenero in collaborazione con la Misericordia di Montenero e il supporto di Autolinee Toscane.

Festa della Befana in musica con il concerto dell’Orchestra del Teatro Goldoni diretta da Eric Lederhandler, con Andrea Bacchetti al pianoforte. Appuntamento venerdì 6 gennaio alle ore 18, al Teatro Goldoni dove saranno eseguiti brani brillanti e coinvolgenti di grandi compositori classici.

Per l’occasione il Teatro ha pensato ad una speciale promozione famiglia: infatti, ragazzi under 14 accompagnati dai genitori entreranno gratis e per tutti i partecipanti ci saranno dolciumi offerti da UnicoopTirreno.

Ultimo giorno, quello del 6 gennaio, per visitare il Villaggio di Natale in piazza XX Settembre e il Christmas Village in piazza della Repubblica che dopo l’Epifania chiuderanno i battenti.

Aperture straordinarie, inoltre, sono in programma per venerdì 6 gennaio: dalle 7 alle 15 si svolgerà il mercato del Venerdì in via dei Pensieri – via Allende mentre per tutta la giornata potranno tenere alzate le saracinesche i banchi di via Buontalenti e piazza Cavallotti.

Resterà chiuso, invece, il Mercato Centrale.

Alle Fonti del Corallo, il 6 gennaio, ci saranno invece gli atleti ninja del Ninja Cave capitanati da Michele Silvestri pronti ad accompagnare la visita che la Befana farà a piccoli e grandi in Galleria: l’allegra e saggia nonnetta arriverà con la banda di acrobati e distribuirà dolci, caramelle ed altri doni a tutti coloro che avranno piacere di incontrarla.

Festeggiamo la Befana in compagnia della Combriccola Livornese che sarà di scena venerdì 6 gennaio dalle 16.30 al Golf Club Livorno (Largo Christian Bartoli 7 Zona tre Ponti) con lo spettacolo comico in vernacolo livornese dal titolo “Tre passi nel vernacolo” con la partecipazione di Aldo Corsi, autore e attore vernacolare, insieme a Franco Bocci, Annarosa Bechelli e Elisabetta Macchia per dare vita ad una esilarante serata comica tra macchiette, scenette, parodie, sonetti, Stornelli e barzellette. Lo spettacolo prevede inoltre un Tea Break e una Tombola con ricchi premi. È consigliata la prenotazione al: 347-7179493. Prezzo: 15 euro comprensivo di spettacolo, tea break e tombola. Direzione Artistica: Roberto Napoli.

