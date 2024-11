“Bella Mi Toscana”, la Combriccola sul palco del Circo Arci Pizzi “Le Mi Bimbe”

Sabato 30 novembre dalle 20 in occasione della Festa della Toscana, la Compagnia La Combriccola livornese sarà di scena al Circolo Arci Pizzi “Le Mi Bimbe” di Ardenza (via della Gherardesca, 30) con “Bella Mi Toscana”, spettacolo comico nato da un’idea di Elisabetta Macchia e Franco Bocci che raccoglie il meglio della poesia, del teatro comico e del folclore popolare della nostra splendida regione. La poesia viene rappresentata dal padre della lingua italiana, Dante Alighieri, con una parodia dalla Divina Commedia su Dante e Beatrice. Il teatro vernacolare livornese viene rappresentato dalla grande a Tina Andrey con alcune scenette comiche come “E’ arrivato ir divorzio”. Faranno da cornice celebri stornelli a dispetto della tradizione popolare toscana e per concludere un’esilarante scenetta tipica Toscana dal titolo “La Purga”. Lo spettacolo sarà preceduto da una cena con tipici piatti della cucina Toscana preparati dallo staff delle cuoche del Circolo Le Mi Bimbe, mentre lo spettacolo vede la partecipazione degli attori comici Aldo Corsi , le attrici caratteriste Annarosa Bechelli ed Elisabetta Macchia, e lo chansoniere Franco Bocci instancabile organizzatore e promotore di eventi nella nostra città. Uno spettacolo simpatico e divertente da non perdere che rende omaggio alla tradizione culturale della nostra splendida regione. Prenotazione obbligatoria al 339.4422048

