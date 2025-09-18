Bellezza e fragilità delle grotte in mostra al Museo di Storia

Bellezza e fragilità, immagini rubate al buio, è il titolo della mostra fotografica che aprirà sabato 20 settembre al Museo di Storia naturale del Mediterraneo. L’esposizione, curata dalla Federazione Speleologica Toscana (FST) in collaborazione con il Museo e il patrocinio della Provincia, presenta una serie di scatti suggestivi di fotografia ipogea, capaci di raccontare il fascino nascosto del mondo sotterraneo e la sua delicata vulnerabilità. Un percorso visivo che accompagna il visitatore dentro le cavità naturali, tra concrezioni, ambienti carsici e atmosfere che solo la speleologia sa svelare. Attraverso processi lentissimi l’acqua ha prima scavato vuoti e poi ne ha rivestito le pareti trasformandosi in roccia dalle forme molteplici, bizzarre e meravigliose, che spesso sembrano sfidare le leggi della fisica. Il mondo delle grotte, dove il clima non cambia mai e il tempo sembra essersi fermato, è soltanto apparentemente isolato dal resto del Pianeta e la presenza dell’acqua rende questo ambiente estremamente vivo, con un importante ecosistema, costituito da habitat ad elevata biodiversità, per quanto limitata essenzialmente a microrganismi e piccoli invertebrati. La mostra non è solo un’occasione culturale, ma anche un invito alla riflessione sulla tutela del patrimonio ipogeo e sulla necessità di proteggere gli ecosistemi fragili che si celano sotto i nostri piedi. La mostra sarà visitabile fino al 16 novembre, negli orari di apertura del museo: dal lunedì al sabato ore 9-13; martedì, giovedì, sabato ore 15-18. Ingresso gratuito.

Per informazioni: tel. 0586.266711 oppure scrivere a [email protected]

