Bellezza e invenzione, al Museo della Città arrivano le opere di Leonardo da Vinci

“Leonardo da Vinci - Bellezza e invenzione” celebrerà il cosiddetto genio universale

Dopo il grande successo ottenuto con le mostra Banksy e Sognando i corsari, tornano ad accendersi i riflettori sul Museo della Città per un evento senza precedenti. In mostra dal 20 al dicembre al 1 aprile 15 disegni autografi del Codice atlantico, il Codice sul volo degli uccelli e altre produzioni artistiche ispirate al genio di Leonardo per un totale di 70 opere. L'assessore Lenzi: "Livorno non deve accontentarsi, perché può puntare ancora più in alto". L’esposizione, organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con Metamorfosi Eventi, è curata da Sara Taglialagamba

di Giulia Bellaveglia

Dopo il grande successo ottenuto con la mostra “Banksy – Realismo Capitalista” prima e con “Sognando i corsari – Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari” poi, tornano ad accendersi i riflettori sul Museo della Città per un evento senza precedenti. “Leonardo da Vinci – Bellezza e invenzione”, in programma dal 20 dicembre al 1° aprile negli spazi della struttura, celebrerà il cosiddetto genio universale attraverso 15 disegni autografi provenienti dal Codice atlantico, il Codice sul volo degli uccelli e altre produzioni artistiche a lui ispirate, per un totale di 70 opere.

L’esposizione, organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con Metamorfosi Eventi, è curata da Sara Taglialagamba. “Gli episodi che legano Leonardo a questo territorio – racconta – sono molteplici. Nel 1503 circa realizzò una mappa con i borghi della costa e Livorno fu una delle città su cui si concentrò maggiormente, affascinato probabilmente dalla vicinanza con il mare. In un altro disegno invece, descrisse minuziosamente quella che oggi è conosciuta come la Torre del Marzocco. Se un bambino mi chiedesse Perché proprio Leonardo? Risponderei con Perché è l’arte che incontra la scienza. Da qui la nascita del titolo”.

Un percorso cronologico che prevede la presenza di realizzazioni volte ad analizzare ed approfondire anche come Leonardo influenzò altri artisti e scienziati dopo la sua morte, nel periodo tra la metà del ‘500 e la metà del ‘600. Infine una sezione che, come spiega il direttore scientifico del Museo Paolo Cova, “sarà dedicata all’arte contemporanea, in omaggio al professor Carlo Pedretti, storico dell’arte e grande conoscitore dell’opera leonardesca”.

“Un prodotto – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – che abbiamo costruito passo dopo passo e che evidenzia come Livorno non debba affatto accontentarsi di piccole cose, ma possa puntare molto più in alto”. Costo complessivo, 1 milione di euro circa. “Non bisogna necessariamente pensare che la cifra debba essere totalmente ripagata – spiega il sindaco Luca Salvetti – perché investimenti di questo tipo vanno a colpire un settore altrettanto importante, quello della diffusione della cultura sul nostro territorio”.

L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 21. Domenica 24 e 31 dicembre chiusura alle 20.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro (sotto 18 anni, sopra 65 anni, studenti di ogni ordine e grado, gruppi sopra le 20 persone), scuole 5 euro per ogni bambino, visite guidate 75 euro (massimo 25 persone), audioguide 3 euro, visita guidata per le scuole 2 euro a bambino, visita guidata + laboratorio didattico 5 euro a bambino, cumulativo con Museo Fattori 18 euro.

Per ulteriori informazioni: www.museodellacittalivorno.it, 0586/824.551 oppure [email protected].

