Belliti, Guarguaglini e Pardini presentano “Il pentagramma della prevenzione”

Nuovo appuntamento con la rassegna “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis. Mercoledì 10 giugno alle ore 17, presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni”

Nuovo appuntamento con la rassegna “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis. Mercoledì 10 giugno alle ore 17, presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” , sarà presentato il volume “Il pentagramma della prevenzione. Fertili contaminazioni tra musica e sicurezza sul lavoro” (Pacini Editore).

All’incontro interverranno gli autori Francesco Belliti, Andrea Guarguaglini e Gianluca Pardini, protagonisti di un originale percorso di riflessione che mette in dialogo ambiti apparentemente lontani tra loro: la musica, la sicurezza sul lavoro, le relazioni umane, la psicologia e il mondo dell’organizzazione aziendale.

Attraverso la metafora musicale, il volume propone infatti una lettura innovativa della cultura della prevenzione, superando una visione esclusivamente tecnica e normativa per valorizzarne la dimensione umana, relazionale e organizzativa.

Come in un ensemble musicale, la sicurezza nasce dall’armonia tra persone, competenze, consapevolezza, responsabilità condivisa e capacità di ascolto reciproco. Il libro offre spunti di riflessione, esempi concreti e strumenti operativi rivolti non solo ai professionisti del settore, ma a tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di ambienti di lavoro più sicuri, partecipati e orientati al benessere delle persone. L’incontro rappresenta un’ulteriore occasione di approfondimento e confronto aperta alla città, all’interno di una rassegna che continua a promuovere il dialogo tra musica, cultura e società.

Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni

Mercoledì 10 giugno 2026 – ore 17.00

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Mascagni, Livorno

Ingresso libero fino a esaurimento posti

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