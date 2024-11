“Bello Esagerato”, il nuovo format lanciato da due livornesi

Il nome stesso promette un’esperienza fuori dal comune: non solo un mercato vintage, ma un luogo di incontro per artisti, tatuatori, musica dal vivo e una selezione gastronomica ricercata

Aurora Manfanetti e Gabriele Bencreati, due giovani livornesi, sono i volti che stanno dietro “Bello Esagerato”, un format innovativo che sta conquistando la scena toscana. Il nome stesso promette un’esperienza fuori dal comune: non solo un mercato vintage, ma un luogo di incontro per artisti, tatuatori, musica dal vivo e una selezione gastronomica ricercata. La seconda edizione dell’evento si terrà a Pontedera, il 24 novembre, presso il locale Antivist. Tuttavia, il sogno dei due fondatori è portare questo concept nella loro città natale, Livorno.

Gli appassionati possono seguire i loro profili social per rimanere aggiornati sulle prossime tappe e novità di Bello Esagerato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©