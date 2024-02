Benini e Schisano in libreria con “Ars Amandi”

Violeta Benini torna in libreria con un libro che affronta tutti gli stereotipi sul sesso e sull’amore e per (ri)scoprire le sue infinite sfumature. Ars Amandi è una vera e propria guida al piacere condiviso. Con Ars Amandi si va oltre la sessualità convenzionale per scoprire un mondo con svariate possibilità alternative al piacere, a volte sottovalutate. Tutto questo attraverso un inedito mix di spiegazioni semplici e chiare e di narrazioni coinvolgenti che insegna a entrare in comunicazione con il proprio corpo, a scoprire sotto altri punti di vista quello del partner, e a trovare la strada migliore per star bene insieme. Un libro che non parla del sesso per come dovrebbe essere, ma per come può essere davvero: sano, spensierato, fantasioso, divertente, molto tenero o molto passionale, e diverso per ognuno. Con il linguaggio semplice e schietto che contraddistingue Benini, i suggestivi racconti di Schisano, che completano le spiegazioni, e molte illustrazioni chiare ed efficaci, Ars Amandi aiuta ad arricchire la propria vita sessuale e ad accettarne ogni sfumatura senza temere che possa esserci qualcosa di sbagliato, o mancante, quando si è felici e appagati.

Violeta Benini, nata in Argentina, è una ostetrica poliedrica e si prende cura della donna nella sua totalità, dal menarca alla menopausa, aiutandola ad aumentare la consapevolezza di se stessa e a ritrovare il proprio equilibrio. Si occupa di rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico, con maggior interesse per il dolore pelvico e le disfunzioni sessuali. Esperta in Sessualità Consapevole, grazie alla laurea, ai corsi di formazione e allo studio sul campo, è autrice di numerosi libri come “ Senza tabù “ ( Fabbri editore) e “ Voglio venire “ ( Fabbri editore ).

Ivan Schisano ha conseguito il titolo di Sex positive di primo livello presto l’Istituto italiano di sessuologia scientifica di Roma. È un artista, un musicista e un insegnante di canto.

