“Bevo con il cuore”, la bottiglia Piellina per gli Amici della Zizzi

Cosa vuol dire “Bevo con il cuore”? Significa che i tifosi della Pielle hanno messo a disposizione la bottiglia natalizia che non può mancare sulla tavola del Piellino Doc.

“E il cuore? “. Con il cuore perché il ricavato sarà donato all’associazione Amici della Zizzi che si occupa di bambini meno fortunati che provengono da situazioni disagiate. Oramai da 40 anni sul nostro territorio. In ricordo di Riccardo Ripoli fondatore dell’associazione, recentemente scomparso.

Abbinare gli auguri natalizi all’aiuto a dei bambini è la cosa più bella. Il vino proviene dalle Cantine Cecchi di Suvereto. Nostri tifosi che salutiamo e ringraziamo per la collaborazione.

Il costo della bottiglia è di 5 euro (bianco o rosso). Le bottiglie sono a disposizione presso la “Stanza” a partire da venerdì 6 dicembre. Ricordiamo che la “Stanza” è aperta il martedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e si trova presso il Circolo Carli Salviano (al piano seminterrato). Entrando da via dei Pelaghi troverete l’ingresso ed il parcheggio.

