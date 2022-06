Biblioteca del Mare, riparte il 13 giugno il servizio di prestito gratuito

Servizio, completamente gratuito, tutti i lunedì di giugno, tutti i martedì di luglio e di agosto scaffale mobile nello stabilimento balneare Onde del Tirreno

Per la stagione balneare 2022 la Biblioteca Labronica in collaborazione con la Cooperativa Itinera torna a realizzare il servizio di prestito bibliotecario al mare. Per l’occasione sarà attivato uno scaffale mobile presso lo stabilimento balneare Onde del Tirreno e qui sarà possibile trovare titoli per adulti, ragazzi e bambini: ultime novità, narrativa fantasy, gialli, classici, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Il servizio, completamente gratuito, valorizza e sottolinea l’importanza della funzione della biblioteca, che ogni giorno svolge il proprio ruolo di struttura pubblica di servizio alla cittadinanza. In questo modo la biblioteca rompe gli argini degli edifici storici e si immette negli spazi aperti della città diventando parte integrante del territorio, favorendo una diffusione capillare del sapere, sviluppando rapporti inclusivi col territorio, fornendo informazioni sugli eventi cittadini e allargando la compartecipazione sociale.

Il calendario prevede appuntamenti settimanali: tutti i lunedì di giugno, tutti i martedì di luglio e di agosto. Bibliotecari esperti offriranno informazioni relative al sistema bibliotecario di Livorno e della sua provincia, fornendo consulenza bibliografica individuale e orientando se necessario gli utenti nelle eventuali varie sedi della biblioteca. Nell’occasione sarà fatta la tessera per il prestito dei libri, gratuita e valida in tutte le sedi della Biblioteca Labronica, e previa rilascio del proprio indirizzo mail, sarà consentito l’accesso alla piattaforma MLOL, la biblioteca digitale accessibile per tutti, che consente gratuitamente la lettura e il prestito online di quotidiani, ebook, video e audiolibri.

Calendario

giugno: 13,20,27 ore 11,30-16,00

luglio: 5,12,19,26 ore 11,30-16,00

agosto: 2,9,23,30 ore 9,30-13,30

Per INFO:

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi: 0586824511 – Cooperativa Itinera: 0586/894563

Condividi: