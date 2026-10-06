Biblioteca di Villa Maria: quattro nuovi appuntamenti ad ottobre

Letture teatrali, cinema d’autore, il Club del film e un incontro dedicato al romance: la stagione culturale della Biblioteca Labronica prosegue con un ricco calendario di iniziative gratuite

Dopo il successo degli appuntamenti inaugurali di settembre, entra nel vivo la stagione di promozione culturale autunnale della Biblioteca di Villa Maria, sede del Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo del Sistema Bibliotecario Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi”. Il progetto, curato dalla Cooperativa Itinera e in collaborazione con le associazioni del territorio, prosegue con nuovi incontri dedicati a teatro e cinema.

Venerdì 9 ottobre alle ore 18:00 torna “Cambio scena – letture teatrali ad alta voce” a cura di Todo Modo Music-all ETS: l’attrice Giulia Ventura accompagnerà i partcipanti in un viaggio fra le pagine del teatro di ieri e di oggi per esplorarne contenuti, le modalità di narrazione, la costruzione dei personaggi.

Martedì 13 ottobre alle ore 17:00 appuntamento con il cinema di Cédric Klapisch, per una proizione colettiva a cura di Associazione CUT Circuito Urbano Temporaneo ETS. (Per dettagli sul film o per informazioni: [email protected] Telefono: 0586 219265). La proiezione rientra nella manifestazione “BIG PHOT”, sul tema della fotografia nel cinema a cura di Giulia Barini e Simone Ridi.

Giovedì 22 ottobre alle ore 18:00 si riunisce il Club del film per “Storie da Schermo” per parlare di “Martin Eden”, dal romanzo di Jack London al film di Pietro Marcello. L’incontro è aperto a tutti gli interessati che vogliono entrare a far parte del club coordinato dalle bibliotecarie. Infine sabato 24 ottobre mattina, alle ore 10.30 nuovo appuntamento dedicato al genere romance, dai romanzi alle serie TV ai film: “Romance Talks… in Biblioteca” è in collaborazione con la Consulta Giovanile del Comune di Livorno e coordinato dalle bibliotecarie.

INFORMAZIONI UTILI – Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e si terranno presso la Biblioteca di Villa Maria, in Via F. Redi 22 a Livorno. Per rimanere aggiornati sulle attività è possibile consultare i canali social Instagram e Facebook della Biblioteca Labronica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©