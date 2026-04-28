Biblioteca umana, incontro con l’artista Giovanni da Monreale
Lunedì 4 maggio, dalle 9 alle 11, le classi terze della sede Gamerra parteciperanno a un appuntamento dedicato all’orientamento con lo scultore e urban artist, protagonista di progetti di rigenerazione urbana in Italia e all’estero
Si terrà lunedì 4 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 11, alla sede di via Veneto, un incontro con l’artista Giovanni da Monreale nell’ambito del progetto “Biblioteca umana”, inserito nelle attività di orientamento.
L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti con l’autore, organizzati dalle professoresse Michela Lombardi e Sheila Spignese, e coinvolgerà le classi terze della sede Gamerra.
Giovanni da Monreale, scultore e urban artist, opera nel proprio studio-laboratorio a Pietrasanta. Dal 2013 porta avanti un progetto di recupero urbano e sociale attraverso la scultura, realizzato in diverse città italiane e all’estero, con particolare attenzione alle aree segnate dal degrado.
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