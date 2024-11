Biblioteca Vespucci Colombo, proseguono gli incontri culturali

Il prossimo appuntamento del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo si terrà giovedì 21 novembre, alle ore 18.00, presso l'Aula Magna della sede dell’Istituto scolastico in Via Chiarini, 1. Venerdì 22 ottobre, alle ore 18.00, nell'Aula Magna della sede di Piazza Vigo verrà presentato il cd “È un po' tardi, però...” di Maurizio Bigongiali, uscito pochi giorni fa per Calasole Records.

L’ingresso al Gruppo di Lettura, coordinato da Francesca Cordì, è libero è rivolto a tutta la cittadinanza. Per partecipare non importa aver letto il libro, l’intento è quello di confrontarsi sui temi, sulla scrittura, sugli autori e su opere analoghe a quella selezionata attraverso discussioni, riflessioni e letture ad alta voce.

Il libro selezionato per questo mese dai componenti del gruppo è “La Figlia Unica” di Guadalupe Nettel (La Nuova Frontiera, 2020). Guadalupe Nettel, nata a Città del Messico nel 1973, è traduttrice, scrittrice e insegnante. Nel 2006 entra a far parte del collettivo Bogotà 39.

Il romanzo selezionato racconta l’esperienza della maternità di tre donne diverse. Laura, Alina e Doris vivono questo momento in modo soggettivo, attraversando vicende e giungendo a conclusioni che riflettono sulla figura della madre e sul ruolo della famiglia.

Le tre protagoniste si muovono in un contesto, quello messicano, che culturalmente sopprime la voce femminile e la rende vittima di omicidi e pressioni.

Per informazioni e adesioni: [email protected]

Proseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo. Venerdì 22 ottobre, alle ore 18.00, nell’Aula Magna della sede di Piazza Vigo verrà presentato il cd “È UN PO’ TARDI, PERÒ…” di Maurizio Bigongiali, uscito pochi giorni fa per Calasole Records.

A dialogare con l’autore sarà Michele Cecchini. L’evento è organizzato in collaborazione con Erasmo Libri.

Le canzoni del disco “E’ un po’ tardi, però…” sono accomunate dalla costante ricerca di sé, dall’introspezione continua, dove le domande sono più importanti delle risposte. All’interno delle tracce si possono scorgere chiaramente le influenze dei giganti della canzone d’autore italiana degli anni 70, ma il percorso abbraccia anche altri stili: atmosfere e chitarre con influenze floydiane, ritmo “in levare” tipico della musica Reggae giamaicana, precisi riferimenti alla musica classica e al folk inglese della prima metà degli anni settanta e in particolare di Robert Kirby.

Nel disco compaiono tre ospiti: Fabio Marchiori all’organo e al pianoforte in “Reggae dei salmastrati”, dove viene spiegato il carattere degli abitanti di Marina di Pisa. Nel brano “Dimentica” viene affrontato il tema delle malattie neuro-degenerative, come ospite troviamo ai cori Lila Madrigali, compositrice e cantante pisana. Mattia Bigongiali ha suonato il basso in “Qualcosa che ritorna”. Tutto il resto è suonato, mixato e prodotto dallo stesso autore.

Maurizio Bigongiali è nato a Pisa nel 1964. Vive da sempre a Marina di Pisa. Impara a suonare la chitarra da autodidatta. Affascinato soprattutto dalla figura e dalla poetica di Fabrizio De Andrè, ha approfondito l’opera di altri cantautori italiani: Guccini, De Gregori, Dalla e Gaber/Luporini.In età adulta scopre casualmente Nick Drake e ne rimane folgorato. Grazie a ciò cambia il modo di suonare la chitarra e si affida alla tecnica del fingerpicking.

