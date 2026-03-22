Biblioteca Vespucci. “Dantedì”, Elisa Orsi sui codici illustrati della Commedia

In occasione della settimana in cui cade il Dantedì, la giornata dedicata alla celebrazione di Dante Alighieri, l'istituto Vespucci-Colombo propone un evento dal titolo "Il Dantedì dell'Istituto Vespucci-Colombo. Sui codici illustrati della Commedia"

In occasione della settimana in cui cade il Dantedì, la giornata dedicata alla celebrazione di Dante Alighieri, l’istituto Vespucci-Colombo propone un evento dal titolo “Il Dantedì dell’Istituto Vespucci-Colombo. Sui codici illustrati della Commedia“.

L’incontro rientra tra le iniziative del progetto “La biblioteca va in città: la lettura approda a te” in collaborazione con il Comune di Livorno, realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura. Si svolgerà giovedì 26 marzo alle ore 18:00 presso l’Aula Magna di Piazza Vigo ed è patrocinato dal LIDUP, il Laboratorio Ipermediale Dantesco dell’Università di Pisa.

La prof.ssa Elisa Squicciarini, docente di lettere dell’Istituto, dialogherà con la dott.ssa Elisa Orsi, autrice del volume “Codici illustrati della Commedia. Un percorso critico nel Novecento”, pubblicato per Pisa University Press.

Negli ultimi decenni, l’interesse per le illustrazioni e le immagini legate a Dante è cresciuto moltissimo. Sempre più studiosi si sono chiesti come la Divina Commedia sia stata rappresentata visivamente nel corso dei secoli, quali immagini avesse in mente Dante mentre scriveva, e in che modo queste influenzassero il poema.

Si cercherà dunque di ricostruire come sia nata questa passione per le immagini dantesche, per offrire poi una panoramica degli studi sui manoscritti illustrati della Commedia, dai primi anni del Novecento fino alle celebrazioni del 2021 per i settecento anni dalla morte di Dante.

Sarà un viaggio attraverso un secolo di ricerche, che mostrerà come i manoscritti miniati non siano semplici libri antichi ma veri e propri oggetti culturali capaci di mettere in dialogo discipline diverse — dalla storia dell’arte alla filologia, dalla semiotica alla storia della cultura.

L’evento, gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza.

INFO: [email protected]

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