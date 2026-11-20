“Bidi Bodi Bu – La musica dei programmi televisivi Rai degli anni ’70”

Proseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo. Appuntamento venerdì 27 novembre alle ore 21.00, nell'Aula Magna della sede di Piazza Vigo, 1

Proseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo. Venerdì 27 novembre alle ore 21.00, nell’Aula Magna della sede di Piazza Vigo, 1, il musicologo Marco Lenzi terrà un incontro dal titolo: “BIDI BODI BU – La musica dei programmi televisivi RAI degli anni ’70”.

La musica ha sempre occupato, nella storia della Rai, un posto di assoluto rilievo: dalle sigle di apertura e chiusura delle trasmissioni alle colonne sonore degli sceneggiati, dalle musiche scritte per rubriche e rotocalchi ai jingles pubblicitari. “Ha scandito, soprattutto nella sua epoca d’oro che coincide con gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso – spiega lo stesso Marco Lenzi – una sorta di ‘liturgia laica’ della vita quotidiana, assolvendo una funzione simile a quella che avevano nel passato le campane delle chiese”.

In questo incontro, aperto a tutta la cittadinanza e ad ingresso libero, verranno passate in rassegna alcune tra le più memorabili musiche della Rai che hanno segnato indelebilmente l’immaginario collettivo di molti italiani.

Marco Lenzi è nato a Livorno nel 1967. Musicista e insegnante, si è occupato di musica contemporanea svolgendo un’intensa attività seminariale in tutta Italia e pubblicando la prima monografia italiana su Morton Feldman (Le Sfere Ricordi/Lim 2009) e vari scritti su riviste specializzate (“Musica/Realtà”, “MusikTexte”, “Quaderni di Octandre”, “Nuova Civiltà delle Macchine”, “Tetraktys”).

Le sue composizioni, edite da Ars Publica, sono state eseguite in Italia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Spagna e Stati Uniti da solisti ed ensemble quali Giancarlo Cardini, Livia Rado, Dario Calderone, Francesco Gesualdi, Ilaria Baldaccini, Riccardo Vaglini, Collettivo Rituale, L’Arsenale, Tubi&Corde, Ensemble Conductus, Bread Crumbs.

Ha collaborato con diversi musicisti rock, tra i quali Anthony Reynolds e Virginiana Miller. Insegna nella scuola pubblica da più trent’anni.

Info: [email protected]

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