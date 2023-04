Bobo Rondelli apre il Sulla Felicità Festival

L’appuntamento con Bobo Rondelli è venerdì 5 Maggio alle 22 al The Cage. Il cantautore labronico porta sul palco tutte le sue canzoni più ironiche, le più scanzonate… insomma tutte quelle canzoni che vi hanno fatto morir dal ridere durante i suoi concerti

Il Sulla Felicità Festival arricchisce il programma 2023 con un concerto di Bobo Rondelli all’insegna delle leggerezza e del puro divertimento. Finalmente Bobo Rondelli porta sul palco tutte le sue canzoni più ironiche, le più scanzonate, le più “scazzate”… insomma tutte quelle canzoni che vi hanno fatto morir dal ridere durante i suoi concerti. Alcune sono finite nei suoi dischi mentre altre non sono mai state incise su nastro: dalla storica “Mantenuto” alla recente “Bella Chiappona” passando da “Gigolò a Rotterdam” a “Domani mi sparo” fino ai “Dolori del giovane Walter”, un viaggio alla riscoperta del lato più giocoso e scanzonato di Bobo che per questa occasione speciale sarà accompagnato da Luca Giacomelli e Luca Pirozzi, due pilastri della pluripremiata band Musica da Ripostiglio.

Arrivato alla soglia dei 60 anni Bobo si sente vivo come non mai. Un percorso unico e inimitabile, fatto di musica e parole, teatro e cinema, risate e pianti, tanti dischi ma soprattutto centinaia di concerti fatti su grandi palchi e piccole pedane, nelle piazze più sconfinate come nei piccoli paesi, in teatri importanti e osterie dimenticate. Spinto da sempre a dare tutto al suo pubblico, a sviscerare le sue emozioni senza filtri, senza concessioni alla pubblica morale, è sempre stato il peggior manager di se stesso ma allo stesso tempo considerato da pubblico, critica e colleghi uno dei più importanti cantautori del nostro tempo. “Siamo felici di vedere aprire la seconda edizione del Sulla Felicità Festival a Bobo Rondelli – dice Stefano Santomauro – e ringraziamo davvero molto Toto Barbato e il The Cage per il supporto che ci danno fina dalla prima edizione”.

L’appuntamento con Bobo Rondelli è venerdì 5 Maggio alle 22 al The Cage.

Il programma del Sulla Felicità Festival continua dal 5 al 7 maggio con Livornogramm, Nino Frassica ospite di Daniela Morozzi per una intervista a cuore aperto che si prospetta scoppiettante, Sons Of The Ocean, Uovo alla Pop e molto molto altro. Per Info e biglietti visitate il sito www.SullaFelicitaFestival.it.

