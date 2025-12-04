Bobo Rondelli racconta gli Ottavo Padiglione

Lunedì 8 dicembre, alle 18 da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, incontro speciale con Bobo Rondelli sulla storia del suo primo album con gli Ottavo Padiglione.

In occasione della recente ristampa in vinile blu, in tiratura limitata e numerata di 500 copie, autografata da Bobo, il cantautore livornese ci accompagnerà in un breve viaggio nei ricordi, raccontando aneddoti, curiosità e atmosfere di quel periodo che segnò l’inizio della sua carriera musicale.

Un appuntamento imperdibile per i fan, i collezionisti e per chi desidera rivivere un pezzo importante della musica livornese.

Symphony vi aspetta in negozio per condividere insieme questo momento unico.

