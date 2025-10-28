Borse di studio Soroptimist a due giovani flautiste del Conservatorio Mascagni

Il Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno celebra due giovani talenti della classe di flauto: Irene Berti e Matilde Di Rienzo, vincitrici delle borse di studio promosse dal Soroptimist International Club di Livorno

Il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno celebra due giovani talenti della classe di flauto: Irene Berti e Matilde Di Rienzo, vincitrici delle borse di studio promosse dal Soroptimist International Club di Livorno. La cerimonia di assegnazione si terrà mercoledì 29 ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio. In questa occasione, le due studentesse offriranno al pubblico una esecuzione dal vivo con un programma che spazia da Francis Poulenc a Carl Reinecke, fino a un brillante duetto su Franz Doppler (Andante et Rondo, Op. 25).

Un momento di musica e riconoscimento che intende valorizzare il percorso formativo, l’impegno e la sensibilità artistica delle due giovani flautiste, testimoni del livello di eccellenza raggiunto dagli allievi del Mascagni.

Il Conservatorio ringrazia il Soroptimist Livorno per il costante sostegno alla formazione musicale e per l’attenzione dimostrata verso le nuove generazioni di musicisti. La cittadinanza è invitata all’evento. Ingresso libero.

