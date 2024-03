Botro del Diavolo, giovedì 14 marzo conferenza al Museo di Storia

Giovedì 14 marzo, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si parlerà del piccolo canyon del Botro del Diavolo nella conferenza promossa dal Gruppo Botanico Livornese

Giovedì 14 marzo, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si parlerà del piccolo canyon del Botro del Diavolo nella conferenza promossa dal Gruppo Botanico Livornese. Relatore sarà Dario Martolini che parlerà del piccolo torrente che scorre sui monti livornesi e si getta nel Rio Ardenza nei pressi della località “Le Ferriere” sulla via di Popogna, dove si trova una suggestiva formazione rocciosa di diaspro rosso, simile a un piccolo canyon, che il torrente ha scavato nel corso di decine di migliaia di anni. I vari strati di roccia, originariamente in piano, sono disposti a formare caratteristiche curve ondulate. Queste pietre sono state utilizzate per millenni dai nostri antenati per ricavare vari oggetti di uso comune. “Un luogo solitario e impervio, poco conosciuto ma affascinante e spettacolare– sottolinea Martolini – che offre notevoli spunti geologici, botanici e faunistici individuabili tra le rocce di diaspro, nelle acque del torrente e nella macchia mediterranea che lo circonda”.

