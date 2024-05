“Broadway Celebration”. I grandi successi del musical in concerto al Goldoni

Appuntamento sabato 18 maggio alle 21. Non sarà un semplice concerto, ma una esperienza di storytelling attraverso parole e canzoni, come insegna il teatro di Broadway. Protagonisti il Jubilation Gospel Choir di Livorno, diretto dal maestro Luca Del Tongo, e il coro delle voci bianche del Teatro Goldoni diretto dal maestro Laura Brioli, pronti a supportare lo spettacolo con una massa vocale imponente

Una serata imperdibile che travolge il pubblico in un viaggio attraverso le melodie più conosciute della storia di Broadway e del West End. Ben 10 sono i performer di fama nazionale che compongono la sezione dei solisti, accompagnati da una band d’eccezione e supportati da oltre 100 coristi.

“Broadway Celebration” è il titolo dello spettacolo che sabato 18 maggio alle 21 sul palco del Teatro Goldoni vedrà protagonisti il Jubilation Gospel Choir di Livorno diretto dal maestro Luca Del Tongo, uno dei cori più rappresentativi di musica gospel in Italia con oltre 25 anni di attività, ed il coro delle voci bianche del Teatro Goldoni diretto dal maestro Laura Brioli a supportare lo spettacolo con una massa vocale imponente.

Non sarà un semplice concerto, ma una esperienza di storytelling attraverso parole e canzoni, come insegna il teatro di Broadway. La serata, infatti, verrà raccontata da Umberto Scida, già noto in tutto il Paese per le sue interpretazioni teatrali, definito Re dell’Operetta Italiana e con grandi produzioni di Musical alle spalle. Il compito di dirigere questo enorme cast è dato al maestro Alex Negro, già noto per aver diretto gradi cori Gospel in Italia.

Tra i musical famosi che verranno in parte ripresi sul palco: Rocky Horror Show, Jesus Christ Superstar, Rent, Mamma Mia!, Sister Act, Les Misérables, Hairspray, Hair, Grease, Evita, The Phantom of the Opera e tanti altri.

Dal 2018 lo spettacolo è andato in scena nei principali Teatri italiani. Teatro della Luna (Milano) | Teatro Rossetti (Trieste) | Teatro Alfieri (Torino) | Palageox (Padova) | Pala Ubi Banca (Cuneo) Teatro Open Jobs (Varese) | Teatro Toniolo (Mestre) | Auditorium Santa Chiara (Trento) | Teatro Comunale (Carpi) | Teatro Splendor (Aosta) | Teatro Coccia (Novara) | Teatro Golden (Palermo) | GruVillage 105 Music Fest (To) | Teatro Giovanni da Udine (Udine) | Rocca di Cento (Ferrara) | Union Lido (Jesolo) | Marina di Venezia (Jesolo) | Isola di Albarella (Fr)

TOUR 2024 – Nel 2024 il tour è ripartito da Napoli il 19 Aprile e sta girando la penisola con 10 importanti appuntamenti. Saranno coinvolti più di 1.300 coristi italiani.

