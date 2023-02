Brocantage, a Porta a Mare un mercato di oggetti del passato

Da sinistra Stefano Corucci di Etruria Eventi; l'assessore al commercio e turismo Rocco Garufo; la direttrice commerciale del Consorzio Porta a Mare Susanna Del Moretto

Appuntamento sabato 11 febbraio dalle 9 alle 18, e ogni secondo sabato del mese fino ad aprile, da piazza Luigi Orlando alla Terrazza Belvedere. La direttrice Del Moretto: "Tradizione antica che abbiamo rivalorizzato". Corucci: "Quando i lavori di Porta a Mare saranno terminati sarà in grado di sfidare i big della categoria come Arezzo o Bientina"

di Giulia Bellaveglia

“Brocantage”, ovvero un mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo. Tutto questo – e molto altro – sarà ciò che sabato 11 febbraio dalle 9 alle 18, ed ogni secondo sabato del mese fino ad aprile, animerà gli spazi di Porta a Mare, dall’area pedonale di piazza Luigi Orlando alla terrazza belvedere nei pressi di scali Novi Lena, nell’ambito di un appuntamento promosso dal Consorzio Porta a Mare in collaborazione con l’Associazione Etruria Eventi. Ad essere presenti saranno più di 80 espositori, affiancati dai partecipanti all’iniziativa “Arte sotto gli Archi”, grazie alla quale saranno resi disponibili circa 80 cavalletti su cui i pittori potranno esporre liberamente le proprie opere. “Quella del mercatino d’antiquariato – spiega la direttrice commerciale del Consorzio Porta a Mare Susanna Del Moretto – è una tradizione antica andata un po’ persa. L’idea di riproporla ci piaceva e lo abbiamo fatto cercando di implementare l’offerta attraverso l’arte. Ci auguriamo di riuscire a prolungare questa esperienza almeno fino a dicembre”. “Lavorare a Livorno – aggiunge Stefano Corucci di Etruria Eventi – è per noi un onore. Puntiamo a riempire tutti gli spazi disponibili per una manifestazione che non ha eguali nel comprensorio livornese. Metteremo a disposizione gazebo e tavoli gratuiti, estendendo la partecipazione anche a realtà culturali, turistiche ed enogastronomiche. Un evento con potenzialità enormi, che, se replicato quando i lavori di Porta a Mare saranno terminati, sarà in grado di sfidare i big della categoria come Arezzo o Bientina”. Soddisfazione anche nelle parole dell’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo. “Ho proposto alle due realtà coinvolte – dice – di creare una sorta di pacchetto turistico che guidi i visitatori anche verso altri punti di interesse della città. I turisti sono una fonte di reddito che va ricercata e coccolata, sia dal pubblico che dal privato, come in questo caso”. Gli espositori e i pittori interessati a partecipare possono rivolgersi ad Etruria Eventi attraverso il numero 329/069.02.85 (Stefano Corucci).

