Buon compleanno Dedo, le iniziative

Amaranta servizi dedica questo fine settimana di luglio a questo grande livornese con aperture straordinarie, visite guidate e festa di compleanno

Via della Barriera Maremmana 2, oggi via Roma, 38 :12 luglio 1884, fa caldo, Eugenie ha le doglie è adagiata sul tavolo di cucina in marmo nero, Flaminio la sventaglia e allontana le zanzare, che vengono dal giardino. Suonano alla porta, ma non è la levatrice è l’ufficiale giudiziario con una borsa in cuoio, un registro in mano, è venuto a pignorare i beni della famiglia Modigliani, dopo il fallimento dell’impresa Modigliani in Sardegna. Eugenie è in imbarazzo, ricorderà questo evento lieto e drammatico: Dedo est nésous une mauvaise étoile, scriverà sul diario di famiglia un anno dopo. Nasceva così uno degli artisti più rappresentativi del 900, quello che, meglio ha indagato nella psicologia umana, fondendo classicità e modernità. Amaranta servizi dedica questo fine settimana di luglio a questo grande livornese con aperture straordinarie, visite guidate e festa di compleanno.

Sabato 9 luglio ore 10 visita guidata casa natale Amedeo Modigliani, via Roma 38. Costo euro 10,00 a persona, gratuito sotto i 12 anni obbligatoria la prenotazione al 3398560212. Della palazzina ottocentesca di via della Barriera maremmana è rimasto il piano nobile, caratterizzato da una serie di salotti, studioli e la famosa cucina. Una vera capsula del tempo, grazie ai proprietari che si sono impegnati a preservarla senza cedere alle mode o alla tecnologia. Varcando la soglia di casa siamo immersi nelle atmosfere retrò dell’Italia post unitaria. Grazie ad una serie di foto e documenti possiamo ripercorrere la storia della Livorno ebraica, dei Modigliani e delle fasi più importanti nella vita dell’artista. Molto interessante la raccolta di Omaggi a Modigliani da parte di importanti artisti contemporanei. Domenica 10 luglio Amedeo Modigliani: le radici. Costo euro 10,00 a persona, gratuito sotto i 12 anni obbligatoria la prenotazione al 3398560212. Visita guidata al Cimitero monumentale ebraico di Viale Ippolito Nievo. Questo Cimitero inaugurato nel 1840 e chiuso nel 1900, ci offre una rappresentazione plastica della borghesia ebraica livornese di metà ottocento: laica, colta, ispirata dai valori universalisti dei grandi rabbini livornesi. Qui riposano la bisnonna di Amedeo e il nonno materno, il mentore del giovane Amedeo, ed i Modigliani, quelli che vennero a Livorno dopo la caduta della Repubblica romana. Martedì 12 luglio ci sarà un evento organizzato dall’ Associazione Collegamenti, che prevede alle 18,30 visita guidata alla casa natale di Amedeo Modigliani, via Roma 38 e alle 20,00 brindisi con un calice di Champagne da Cantina Nardi in via Cambini. Info e prenotazioni 3400005761

