Buon tredicesimo compleanno Acquario!

L’Acquario di Livorno festeggia il suo tredicesimo compleanno. Ricco programma di iniziative per il pubblico dal 29 luglio al 4 agosto.



SABATO 29 E DOMENICA 30 LUGLIO – ORE 16.00 – Sala del Relitto

Laboratorio sul cyberbullismo e sexting (Durata 1h30) – Partecipazione vincolata e inclusa al biglietto di ingresso

Il Laboratorio, tenuto dall’Associazione Italiana Cyberbullismo Sexting (A.I.C.S.) nell’ambito di <C’è più gusto ad essere unico>, un progetto a livello nazionale di sensibilizzazione sul cyberbullismo promosso dall’A.I.C.S. in collaborazione con Froneri per l’iconico bran Maxibon. Il progetto è rivolto a ragazzi e loro genitori, tratterà la promozione dell’uso consapevole dei media, la prevenzione del cyberbullismo e la promozione di relazioni sociali inclusive online e nella vita.

LUNEDI 31 LUGLIO

A TU PER TU CON UN BIOLOGO MARINO – Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 – Partecipazione inclusa nel biglietto.

Avrai la possibilità di scoprire tutti i segreti e le curiosità del mare con un biologo a disposizione che potrà fornirti tutte le informazioni su importanti temi come l’Osservatorio Toscano per la Biodiversità, il Centro Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine, il Progetto Riforestazione della Posidonia e tanto altro..

Dove:

Sala Cestoni: Il Santuario Pelagos; Cos’è l’ Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB), ed il ruolo dell’Acquario di Livorno che ne è Punto Informativo, i S.I.C. e le aree marine protette. Cosa fare in caso di avvistamento cetacei, tartarughe o squali..

Area Tattile: L’Acquario di Livorno è Centro Recupero e Riabilitazione per Tartarughe Marine; inoltre il Progetto sulla Riforestazione della Posidonia attraverso l’uso di biopolimeri termoplastici biodegradabili. L’importante ruolo della posidonia nell’ossigenare il mare; Progetto Future Mares e tanto altro…

Laboratori didattici “Pesca il pesce giusto” – Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Sala del Relitto – per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni

I bambini partecipanti simuleranno di essere attori della filiera del pesce (pescatori, pescivendoli e cuochi) imparando a selezionare i pesci per taglia e stagione, arrivando a cucinare solo il pesce “giusto”. Partecipazione inclusa nel biglietto di ingresso

DA MARTEDI 1 A VENERDI 4 AGOSTO 2023

Nella Sala del Relitto sarà proiettato il video “Palau: quando la foresta incontra il mare” realizzato da Leonardo Sergiani, Michele di Martino e Giovanni Raimondi che tratta dell’effetto dannoso che la guerra provoca sulla natura e sull’ambiente, sia in terraferma che sotto l’acqua, in un contesto come Palau, località della Micronesia dalle infinite bellezze naturalistiche e ricchezze ambientali.

Vi ricordiamo che durante il fine settimana di sabato 29 e domenica 30 luglio saranno disponibili anche le attività in stile edutainment per il largo pubblico (fatta eccezione per il dietro le quinte delle ore 16.30 che sarà annullato).

