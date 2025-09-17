“Bussa che ti sparo!” al Teatro della Brigata

Un’antica dimora scozzese, un padrone eccentrico e una catena di equivoci dal ritmo travolgente. Nasce così “Bussa che ti sparo!”, spettacolo conclusivo del percorso laboratoriale del corso avanzato del Teatro della Brigata (via Brigata Garibaldi, 4/B), che andrà in scena sabato 20 settembre alle 21 e domenica 21 settembre alle 19.

Il pubblico sarà trascinato in un vortice di gag e colpi di scena, immerso nell’atmosfera brillante e spiazzante di una comicità di chiara ispirazione britannica, fatta di paradossi e leggerezza senza mai perdere il ritmo.

Gli allievi-attori del laboratorio si confronteranno con la raffinatezza e le difficoltà tipiche della commedia di situazione, regalando agli spettatori una serata di risate intelligenti e ironia sulle contraddizioni della vita quotidiana.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro della Brigata (posti limitati). Per le prenotazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio al numero 327 8844341, dal lunedì al giovedì, dalle 17 alle 20.

