”Bussole urbane”, musica ed eventi per il festival di riflessione sociale e politica

Iniziativa nata nell'ambito del “Progetto di rigenerazione sociale e culturale - Effetto POP 2.0”, attività per rigenerare il quartiere Garibaldi

“Bussole urbane. Mappe per non perdersi nei vuoti cittadini” torna dal 13 al 28 maggio con una nuova serie di appuntamenti che spaziano dalle mostre fotografiche ai documentari, passando per la musica e la presentazione di libri.

“Ringrazio le associazioni, che stanno lavorando con grande passione e generosità per la riqualificazione sociale di una piazza bellissima e problematica. La piazza recupera grazie a queste iniziative – ha affermato l’assessore al Sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti – la sua identità di luogo collettivo, di incontro, confronto ed elaborazione di idee e punti di vista comuni. Ovviamente per rilanciare la piazza serve una strategia più ampia, che non potrà però prescindere da queste realtà, dalla loro conoscenza del territorio e dalle loro competenze”.

Gli eventi sono stati curati dal Nuevo Barrio Livorno che riunisce le realtà impegnate nella riqualificazione del quartiere Garibaldi.

L’iniziativa, alla sua seconda uscita – la prima si è svolta dal 22 aprile al 7 maggio – si colloca all’interno del “Progetto di rigenerazione sociale e culturale a Livorno” promosso dal Comune di Livorno e cofinanziato dalla Regione Toscana e che ha dato vita a “Effetto POP 2.0”, attività di animazione sociale rivolta al quartiere Garibaldi.

L’Amministrazione comunale, nell’ambito della co-progettazione curata in particolare dal settore Politiche Sociali con gli Enti del Terzo Settore per la messa in atto delle azioni sul quartiere Garibaldi, ha assegnato a questo scopo 5 baracchine in piazza Garibaldi. Le realtà del Terzo Settore coinvolte sono le seguenti:

P24 LILA baracchina n. 5 e 6

CESDI Coop. Sociale baracchina n. 9

IL SESTANTE SOLIDARIETA’ OdV baracchina n.3 e 4

MEZCLAR22 baracchina n. 12

DIECIDICEMBRE ARCI RAGAZZI ApS baracchina n. 7

Di seguito il programma:

sabato 13 maggio

ore 18 – Casa del Popolo Heval

di Martino Chiti – Mostra finale del laboratorio fotografico per bambin

a cura di Mezclar 22 e Spazio

domenica 14 maggio

dalle ore 10.30 alle ore 18.30 – La Riuso!

Doc in loop #2 – Proiezione di “O que vai acontecer aqui” del Collettivo Left Hand Rotation – Portogallo/Spagna, 2019, versione originale sottotitolata

documentario sui movimenti sociali di Lisbona che sostengono il diritto alla città

sabato 20 maggio

ore 18 – Galleria Extra Factory

Eugenio Sournia Live

ore 19 – Arts & Gaming House

Reggae Againist Babylon – Frank Roots Dj Set

domenica 21 maggio

Reclaim the healt!

Studiare il territorio per contrastare l’intossicazione

ore 11 – partenza da piazza del Luogo Pio

Alla deriva! bis – tour psicogeografico alla scoperta dei fumi navali del porto di Livorno con la consulenza tecnica dell’associazione Livorno Porto Pulito

ore 18 – piazza Garibaldi

La città invisibile – presentazione del libro “Livorno. Un ecosistema in estinzione?” edito da perUnaltracittà

domenica 28 maggio

ore 18 – piazza Garibaldi

In/Security – Una telecamera non ci aiuterà

presentazione del libro “Il malinteso della vittima – Una lettera femminista della cultura punitiva” di Tamar Pitch a cura di Sulla Stessa Barca e Associazione Oltre

