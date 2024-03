Buum! Racconti in rima, storie assurde, inventate, illustrate con Valentina Fortunati

Appuntamento per tutti i bambini sabato 23 alle ore 10 e alle ore 16 presso la libreria Feltrinelli di Livorno. Valentina Fortunati attende i piccoli lettori per parlare, recitare e cantare i suoi racconti in rima, storie spesso assurde, inventate e illustrate dall'autrice

Ci si può divertire a leggere e ad ascoltare di un cavolfiore dal parrucchiere che vuol cambiare assolutamente colore e di una mamma sempre di fretta che sfreccia sulla sua bicicletta, ma niente paura: c’è tutto il tempo per scivolar leggeri in luoghi sconosciuti o star volentieri sovrappensiero ad ammirar schizzi ribelli e a disegnar uova con i pastelli.

Valentina Fortunati è nata e cresciuta a Livorno, dove attualmente vive e lavora. È musicista e insegnante: suona la chitarra classica, il mandolino e il banjo; è docente di chitarra nella scuola media a indirizzo musicale (SMIM) della provincia di Livorno. Da pochi anni riscopre, anche ispirata da sua figlia Nora, il piacere della scrittura e del disegno, che ha sempre avuto fin da bambina. Realizza storie illustrate, racconti in rima e personaggi senza parole, nonché molte canzoni per bambini.

