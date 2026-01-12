Cabaret Night alla Rotonda di Ardenza

Inizia mercoledì 14 gennaio una serie di appuntamenti intitolati Cabaret Night alla Rotonda di Ardenza – Viale Italia 136 – Livorno.

Rotonda31Cabaret è il nome che i nuovi gestori Michele Bardi e Giovanni Pasquini hanno coniato per la stagione 2026 di Rotonda.

La grande cupola, che sicuramente i livornesi hanno avuto modo di vedere montata da metà dicembre scorso al centro della Rotonda di Ardenza, ha iniziato ad ospitare una serie di eventi molto partecipati come LVRN, il Sunday Brunch & Lunch, La Domenica Italiana, il Dj set, gli aperitivi in musica, le serate anni ’70-’80-’90, e tanto altro.

La collaborazione con il promoter Roberto Napoli, in veste di direttore artistico, ha regalato momenti di ottima musica jazz, a cominciare dalla serata di gala del 31 dicembre scorso, e prosegue intervallando appunto la musica con il cabaret, oltre agli eventi già calendarizzati da Rotonda31con i dj set.

“Si è pensato di proporre il cabaret nelle serate del mercoledì (un giorno di metà settimana che evita la molteplicità degli eventi che generalmente si sovrappongono nei week end)”, afferma il direttore artistico.

Questa serie di Cabaret Night comincia con il comico e attore Marco Conte che propone un ricco e divertente show con i suoi esilaranti monologhi, molti ispirati a vicende autobiografiche e altri immersi nella Livorno osservata con attenzione in maniera ironica e sorridente, ma a volte anche caustica. La nostra Livorno è il pretesto per una satira di costume che lascia sempre spazio all’improvvisazione con la quale Marco Conte dialoga magistralmente.

Dopo i successi che lo hanno visto in scena per Zelig Livorno (Zeligghe) al Teatro 4 Mori e nel “suo” teatro Vertigo, dove è anche docente di recitazione, il palco ardenzino lo vedrà iniziatore dei primi quattro appuntamenti del mercoledì che vedranno successivamente sul palco della “cupola” grandi assi della comicità quali Paola Pasqui (21 gennaio), Stefano Giolli (28 gennaio) e Consalvo Noberini (4 febbraio).

Il costo di ingresso alle serate è fissato in Euro 12,00 con inizio show alle ore 21,30, e, per chi volesse cenare e godersi lo spettacolo comodamente seduto al proprio tavolo (dalle ore 20,00) è possibile prenotare cena e spettacolo nella Formula Cabaret Club con menù dedicato proposto da Chef Alberto di Rotonda31 che comprende un drink di benvenuto con delicatezze della casa, un “bis di primi piatti”, un dessert maison, un calice di vino, acqua e caffè, al costo, comprensivo dello spettacolo, di Euro 38,00. (E’ comunque possibile cenare con menù a la carte)

Le prenotazioni possono essere effettuate via Whatsapp al numero 338 5081221, con riserva di conferma, oppure direttamente telefoniche a Rotonda 375 5831777.

