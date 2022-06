“Cabarettando” spettacolo finale del corso di teatro del Vespucci-Colombo

Edoardo Ripoli, docente dell’Istituto, ha curato adattamento e regia. Gli studenti-attori: Jamal Andreotti, Asya Arimondi, Giorgia Berti, Giorgia De Chirico, Federica Fantetti, Gemma Chidini, Giulia Montini, Emily Castro Pesantez, Giulia Podda e Sheila Rossato

Culminerà con un esilarante spettacolo, dal titolo “Cabarettando”, il corso di teatro degli studenti dell’IIS Vespucci-Colombo il giorno 8 giugno, nell’Aula Magna della sede di Piazza Vigo alle 19,45.

La collana di sketch noti e meno noti è un’idea di Edoardo Ripoli, docente dell’Istituto, che ne ha curato adattamento e regia in questi mesi, trasformando in attori gli studenti Jamal Andreotti, Asya Arimondi, Giorgia Berti, Giorgia De Chirico, Federica Fantetti, Gemma Chidini, Giulia Montini, Emily Castro Pesantez, Giulia Podda e Sheila Rossato, quasi tutti alla loro prima esperienza.

“I ragazzi hanno, infatti, risposto con grande entusiasmo all’iniziativa partecipando con zelo e puntualità a tutte le prove – ha dichiarato Ripoli – e sono estremamente emozionati di andare in scena, anche se non in un teatro, ma con un pubblico vero, mercoledì 8”.

Allo spettacolo prenderà parte anche il professore Lorenzo Taccini, che ha svolto anche il ruolo di aiuto regista del professore Edoardo Ripoli.

Alla realizzazione dello spettacolo, interamente prodotto dall’IIS Vespucci-Colombo,hanno contribuito anche Gaetano Mastrorilli, per quanto riguarda il suono e la strumentazione tecnica, Alessandra Pastore per la scenografia e Ginevra Fanetti per il trucco.