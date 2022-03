“Caccia all’Uovo Avis” in Villa Mimbelli. Iscrizioni dal 14 marzo

Pronti a cercare i tanti ovetti nascosti? L’iscrizione è obbligatoria e deve essere fatta alla sede Avis di viale Carducci 16 dal 14 marzo al 2 aprile. L’offerta minima dell’iscrizione è di 5€

Avis Comunale di Livorno organizza per domenica 10 aprile alle 14 a Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva 65) l’evento “Caccia all’Uovo Avis“.

REGOLAMENTO CACCIA ALL’UOVO

ISCRIZIONE

L’iscrizione all’evento è obbligatoria, per motivi organizzativi e per le attuali disposizioni anti covid deve essere fatta alla sede Avis Livorno di viale Carducci 16, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, nel periodo che va dal 14 marzo 2022 al 2 aprile 2022. L’offerta minima dell’iscrizione è di 5€.

GIOCO

Lo scopo del gioco è trovare le uova nascoste entro un tempo previsto (circa 1 ora 30 minuti). All’interno di ogni uovo sarà presente un punteggio (10/20/30/40/50 punti) scaduto il tempo il personale Avis sommerà il punteggio delle uova trovate, chi accumula più punti vince. Si gioca individualmente, non è possibile fare squadre e sommare il punteggio delle uova. Chi avrà raggiunto il maggior numero di punti si aggiudicherà il 1° e a seguire il 2° e 3° posto.

MATERIALE

Al momento dell’iscrizione verranno forniti i seguenti materiali:

– biglietto necessario per accedere all’evento

– regolamento

– una borsa che servirà per la raccolta delle uova il giorno 10 aprile, è responsabilità del partecipante portare con se la borsa Avis data il giorno dell’iscrizione