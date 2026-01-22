Cacciari live al Rotonda31
Torna la musica dal vivo a Rotonda31, in viale Italia 136 a Livorno. Sabato dalle 12 alle 15, durante l’ora di pranzo nella “grande cupola” si esibisce il pianista Claudio Cacciari con il suo repertorio dedicato sia ai cantautori italiani come Paoli, Dalla, Pino Daniele, per citarne alcuni; sia improntato sulle canzoni di interpreti mondiali quali Elton John, Billy Joel, Ray Charles, Bill Whiters, etc..
Claudio Cacciari è un pianista cantante che si è affermato portando avanti affascinanti progetti dedicati ad esempio ai cantautori genovesi, come pure improntati sul genere pop-soul di interpreti internazionali.
Lo potremo ascoltare seduto al pianoforte bianco sul palco a centro sala che fa da cornice alla affascinante ambiente ricavato all’interno della “bolla trasparente” che ha dato nuovo look alla Rotonda di Ardenza, grazie ai gestori Bardi e Pasquini.
Il ristorante è aperto dalle ore 12 alle 15. E’ possibile prenotare al 375-5831777.
