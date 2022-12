Cacciuccata Solidale con il coro Springtime

Giovedì 22 dicembre alle 20,30 serata eccezionale dove i ragazzi del Parco del Mulino vi aspetteranno al Parco Levante per festeggiare il Natale e per gustare un cena a base di cacciucco

Tutti pronti per la Cacciuccata Solidale? Giovedì 22 dicembre alle 20,30 serata eccezionale dove i ragazzi del Parco del Mulino vi aspetteranno al Parco Levante per festeggiare il Natale e per gustare un cena a base di cacciucco.

Necessaria la prenotazione chiamando il 371-4617669. Ospite d’eccezione il Coro Pop-Rock Springtime di Cristiano Grasso, amici da sempre, che ci accompagneranno la serata con la loro musica e con la loro energia.

Condividi: