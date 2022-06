Caffè della Scienza, Caprai eletto presidente. Le nuove cariche

Alla presenza di un nutrito numero di soci si è tenuta l’assemblea del “Caffè della Scienza” per rinnovare le cariche interne dopo le dimissioni del presidente uscente Paolo Nannipieri che per ben 12 anni ha guidato questa associazione che si è distinta per le numerose iniziative a livello scientifico che hanno avuto molto successo anche fra i cittadini livornesi. Sono stati ospitati molti scienziati di notevole valore che hanno affrontato temi che vanno dal riscaldamento globale alla pandemia da Covid 19, dalle onde gravitazionali alla logistica del sistema mare fino alla elaborazione del protocollo di intesa per la digitalizzazione di sistemi nei comuni di Collesalvetti e Livorno.

All’unanimità è stato eletto presidente Antonio Caprai, ex CNR di Pisa. Con lui collaboreranno i membri del Coordinamento: Claudio Pucciani, vice presidente e coordinatore; Lorenzo Mori, vice presidente e coordinatore; Paolo Nannipieri, coadiutore del presidente; Maria Laura Falcone, segretaria e tesoriera; Carlo Bornaccini, responsabile per l’organizzazione; Emiliano Carnieri, responsabile per la comunicazione, Giacomo Melani, interviste podcast.

L’assemblea ha avuto numerosi interventi dei soci che hanno evidenziato come le attività del Caffè della Scienza siano seguite sempre di più con maggiore attenzione e proposto iniziative per migliorare la comunicazione degli eventi.

