“Caleidoscopi”, sei incontri tra letteratura e cultura: si parte con Michele Cecchini

Dal 27 ottobre al 13 aprile, al Palcoscenico di via Mayer, la rassegna ideata dal poeta livornese Marco Corbi propone un percorso interdisciplinare tra parole, sapere e creatività

Lo scrittore Michele Cecchini aprirà martedì 27 ottobre “Caleidoscopi” ciclo di sei appuntamenti curati da Marco Corbi, poeta livornese, che sarà chiuso il 13 aprile dall’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli. Tutti gli incontri avranno inizio alle 18,30 e si terranno presso “Il Palcoscenico” – via Mayer 59 Livorno (accanto al Teatro Goldoni).

Come nelle sue poesie edite da MDS, Corbi prosegue il suo lavoro di ricerca sulla parola: la centralità della scelta, sembra volerci dire l’ideatore dell’iniziativa, non diminuisce – anzi – nell’era digitale. Ma per scegliere, abbiamo bisogno di un vocabolario il cui perimetro è dato dall’interazione con testi che oggi si presentano in forme fisiche molteplici.

Il termine Caleidoscopi che dà il titolo alla manifestazione rappresenta così non solo un rimando alla creatività e alla molteplicità, ma anche alla multidisciplinarietà. “In un mondo dove la digitalizzazione ha cambiato tutto” ci dice Marco, “è cambiata anche la fruizione del sapere, e forse l’essenza stessa del sapere. Oggi bisogna non solo saper apprendere, ma soprattutto saper cercare, per poi poter scegliere”.

Gli ospiti – tutti di prestigio, così come Iperattiva, partner per la Comunicazione – sono stati scelti proprio nell’ottica di un confronto interdisciplinare; Cecchini ad esempio porterà la sua duplice esperienza di romanziere ed insegnante delle scuole superiori.

Di seguito il calendario completo con data e ospite: 27 ottobre Michele Cecchini, 10 novembre Francesco Mencacci, 12 gennaio Eva Di Palma, 11 febbraio Michela Silla, 3 marzo Laura Giuliano, 13 aprile Angela Rafanelli.

Michele Cecchini è nato a Lucca nel 1972. Insegna materie letterarie in una scuola superiore di Livorno, dove vive. Per Bollati Boringhieri ha pubblicato i romanzi: Il cielo per ultimo (2019), E questo è niente (2021) e Un morso all’improvviso (2023).

Per Erasmo ha pubblicato i romanzi “Per il bene che ti voglio” (2015) e “Dall’aprile a Shantih” (2010). Scrive anche testi per il teatro (l’ultimo del 2024 “Izzera”, portato in scena da Preziosa Salatino con il Teatro Atlante di Palermo) e nel 2017 ha collaborato alla stesura dei testi dell’album “Anime storte” di Bobo Rondelli.

Marco Corbi è nato nel 1968 a Livorno, dove risiede. Ha vissuto a lungo a Londra, Roma e Milano. Scrive poesie, racconti, testi sperimentali molti dei quali pubblicati in antologie e riviste letterarie. Ospite del Salone del Libro di Torino nel 2015, 2023, 2024.

Con MDS Editore ha pubblicato le raccolte di poesie Zero (2014), Eptagoni (2018), Nervature (2023). Caleidoscopi è la sua seconda rassegna letteraria dopo I Giovedì di Guglie dello scorso anno.

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