Callas 100, concerto, mostra, foto e video in omaggio alla Divina

Sulla collina di Monterotondo incastonata come una gemma tra le antiche ville dei Maurogordato e Rodocanacchi, famiglie provenienti dalla Grecia, troviamo la Cappella Scafurno di Monterotondo, un tempo rudere e sconsacrata, che oggi, grazie al lavoro di restauro, è tornata ad essere un vero gioiello architettonico.

Ed è in questo luogo di iniziative per la musica e l’arte, che l’Associazione Cappella di Monterotondo con il coordinamento dell’associazione ViviMontenero e il patrocinio del Comune di Livorno, presenta il progetto Callas 100: un concerto delle più belle arie che hanno reso celebre Maria Callas e una mostra con il video d’artista e fotografie di Antonella Gandini, a cura di Rossella Tesi.

Inaugurazione sabato 2 dicembre 2023, alle ore 16 la Lezione Concerto con Silvia Pantani, Maria Salvini, Silvia Gasperini e alle 17,15 il video Figlia del Vento di Antonella Gandini, con la mostra Mani femminili, aperta fino alle 19 visitabile anche il 3 dicembre dalle 10,00 alle 13,00.

A completare il progetto la residenza dell’artista presso una villa a Montenero.

L’ artista Antonella Gandini che vive a Monzambano, Mantova, si è laureata all’Università di Verona, con la tesi in Estetica seguendo i corsi di pittura e grafica dell’Accademia Cignaroli.

È stata selezionata per il corso Superiore di Disegno della Fondazione Antonio Ratti, Como tenuto dall’artista Gerard Ricther.

Con il suo lavoro esplora connessioni e strutture di linguaggio liminari tra pittura, fotografia e videoart.

E approfondisce il suo interesse per la fotografia interpretando in maniera intimista e personale il rapporto immagine – rappresentazione. Come nelle immagini del video che ricorda Maria Callas, la narrazione si dirama attraverso le sequenze della natura, in un paesaggio pieno di elementi evocativi e simbolici.

Figlia del vento, il video di Antonella Gandini allude all’instabile, mutevole, a volte violenta presenza del vento che trasporta i suoni della natura sino alle note dell’inconfondibile voce di Maria Callas.

Una condizione emotiva, più che reale e fisica, accompagna il tempo della narrazione scandito dell’alternanza delle stagioni. Dal ghiaccio, all’erba, ai fiori, le immagini scorrono annunciando l’apparizione di una figura femminile. In fine, un cielo di nuvole in movimento accompagna la voce della celebre cantante.

In mostra 12 fotografie in bianco e nero di Antonella Gandini

Mani femminili

Mani in grembo

Mani in preghiera

Mani amputate che parlano di corpi assenti

Mani in bianco e nero

Come una scacchiera giocata sul corpo femminile

Una preghiera che le donne rivolgono al mondo

Una muta esortazione alla pace

