Cambiamo Musica! torna a Livorno. Tanti artisti sul palco contro al violenza sulle donne

Festeggia a Livorno il suo decimo anno di esistenza Cambiamo Musica!, l’evento itinerante di musica, danza e teatro pensato per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne che andrà in scena, sabato 30 novembre, al Teatro Goldoni (clicca qui per acquistare il biglietto in prevendita).

L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Livorno, nasce nel 2015 da un’idea di Alice Graziadei dell’Università di Bologna (dove ha debuttato al Teatro Duse) come atto conclusivo di un percorso sul tema Da allora la sua direzione artistica è stata affidata a Valeria laquinto, cantante, vocal coach, personal manager ed organizzatrice di grandi eventi nazionali, ‘evento torna a Livorno, in occasione della Giornata internazionale della lotta alla violenza sulle donne, dopo l’ottima esperienza del 2023.

Numerosi artisti di livello nazionale hanno aderito al progetto fin dal suo esordio e anche quest’anno in molti saliranno sul palco del Teatro Goldoni per esibirsi a sostegno della causa. Tra i tanti ospiti a sorpresa anche il seguitissimo Gabriele Puccetti che sta spopolando sui social grazie alle sue parodie di canzoni famose, ai suoi siparietti e alla sua mitica Shèyla.

La definizione del cast e improntata alla varietà della proposta e dei profili artistici per raccogliere un pubblico che sia il più ampio diversificato possibile. Oltre d presentarsi con esibizioni del proprio repertorio gli artisti proporranno interventi attinenti al tema.

Cambiamo Musica! vede come organizzatore e ospite della serata il Teatro Goldoni, che dallo scorso anno ha sposato con entusiasmo il progetto inserendolo nel proprio cartellone. Insieme al Goldoni ha lavorato l’associazione musicale Il Pentagramma di Pisa. Hanno inoltre collaborato Danzaria di Collesalvetti e Forme Sonore di Bologna coordinamento g generale è dell’agenzia di organizzazione eventi Adromedart di Marta Priore e Valeria laquinto. Sostengono la realizzazione dell’evento Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e Water front Porta a Mare.

Quest’anno l’evento permetterà la realizzazione di un progetto di sensibilizzazione di genere all’interno delle scuole del comune in collaborazione con Spi – sindacato Pensionati ltaliani CGIL, Lega 4 e Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. Affermano Marta Prione e Valeria laquinto: “Quest’anno, invece di devolvere il ricavato dell’ evento ai centri antiviolenza come nel 2023, abbiamo pensato di andare a lavorare sulle scuole, ovvero i luoghi di- formazione degli uomini del domani, considerando anche l’abbassamento dell’età media dei soggetti coinvolti in delitti che colpiscono le donne”.

Tra gli artisti partecipanti spiccano i nomi della poliedrica artista Vladimir Luxuria, del ballerino e attore Raffaele Paganini e della cantautrice e direttrice artistica di Effetto Venezia 2023 Grazia Di Michele. Con loro anche la politica e attivista del movimento per i diritti LGBT Imma Battaglia e l’attrice Eva Grimaldi. Faranno parte del cast anche il cantautore Pierdavide Carone, la ballerina di Amici Francesca Tocca con il marito Raimondo Todaro, la cantautrice pop jazz Simona Molinari e Marco Martinelli, il divulgatore che si divide tra scienza e spettacolo con un account TikTok da più di trecentomila follower e quasi tre milioni di mi piace con soli video scientifici.

Come anche lo scorso anno, l’apertura dell’evento sarà affidata ad una coinvolgente proposta musicale tutta livornese quella dei cori SpringTime e Monday Girl diretti dal maestro Cristiano Grasso, da sempre in prima linea nel sociale direttore del coro della sezione Alta Sicurezza del carcere di Livorno e di quello del carcere e di Gorgona. La conduzione è affidata come sempre a Rosaria Renna, direttamente da Radio Montecarlo, e Gian Luca Bonetta presentatore e conduttore radiofonico nazionale.

Quest’anno l’evento avrà anche un prequel. All’interno della galleria del waterfront di Porta a Mare, il 29 novembre alle 19, è previsto infatti un talk dal titolo “Aspettando Cambiamo musica” che vedrà come protagonisti alcuni degli artisti previsti sul palco del Goldoni soprattutto Vladimir Luxuria. Nota come e personaggio televisivo, opinionista, scrittrice ed att rice, ma anche come attivista ed ex parlamentare, Luxuria parlerà di sé e delle sue esperienze artistiche.

Il Pentagramma Con i suoi corsi di strumento e canto, propedeutica musicale, concerti e corsi di formazione questa realtà opera sul territorio pisano con competenza, dedizione e un amore smisurato per la musica Proprio quest’anno l’associazione raggiunge un traguardo importante, festeggiando i suoi primi trent’anni di esistenza.

Danzaria Scuola di Danza e Cultura è una vera e propria fucina di talenti che in questi anni hanno superato durissime audizioni presso le più importanti accademie in Italia e all’estero, hanno collezionato vittorie in prestigiosi concorsi e preso parte a importanti spettacoli. Guidata da uno staff di insegnanti altamente qualificati, la scuola collabora da anni con i più grandi Maestri del panorama della danza internazionale, spesso ospiti di Danzaria con stage rivolti agli allievi che possono così impreziosire il loro percorso.

Forme sonore ha sede a Bologna e da oltre dieci anni opera sul territorio nazionale per mezzo di attività, produzioni e sperimentazioni destinate a favorire la crescita articolata e completa del pensiero musicale. on l’aiuto e la collaborazione di pedagogisti, insegnanti, artisti e musicisti realizza e condivide corsi, workshop, masterclass, produzioni editoriali e musicali.

Significative le collaborazioni con enti pubblici e privati per la ricerca di nuove applicazioni in ambito culturale, medico ed educativo del Suono e della Musica. Tutti i progetti realizzati sono sviluppati e coordinati dal direttore artistico e presidente, il M’ Siro Merlo e dal M Sabrina Simoni, musicista, didatta e co-fondatrice di Forme Sonore.

Andromedart è un’agenzia di management artistico, organizzazione eventi e show che nasce dall’ incontro di due figure professionali che da più di vent’anni lavorano a 360 gradi nel campo degli eventi: dai concerti agli show nei centri commerciali, dal panorama televisivo alla radio, dai teatri al cinema. I cuore pulsante di Andromedart sono Marta Priore e Valeria laquinto, rispettivamente direttrice commerciale e artistica: ma soprattutto due amiche, due sorelle, sempre in prima linea anche e soprattutto contro la violenza sulle donne e in ogni contesto ci sia da esporsi e dare il proprio contributo.

