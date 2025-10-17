“Camminare con gusto” in piazza XX Settembre

Il walking tour promosso da Confcommercio Toscana e Vetrina Toscana ha fatto tappa a Livorno

“Camminare con gusto”, progetto promosso da Confcommercio Toscana e Vetrina Toscana in collaborazione con il Centro Commerciale Piazza XX e dintorni per la valorizzazione di borghi e città della regione, ha fatto tappa a Livorno. Secondo appuntamento della seconda edizione è stata caratterizzata dall’itinerario “Storie e sapori intorno a Piazza XX Settembre”, un walking tour guidato tra storie e luoghi simbolici del centro cittadino intervallato da degustazioni nelle attività storiche aderenti all’iniziativa. “Lo scorso anno lo abbiamo organizzato a Bolgheri – spiega Chiara Mangani di Confcommercio Livorno – quest’anno invece abbiamo deciso di farlo nei dintorni di piazza XX Settembre, un luogo che teniamo molto a rivitalizzare viste le tante attività ancora presenti”. Il percorso livornese inizia dal Caffè Julie, dove Antonella Paciello, titolare insieme al marito, racconta la storia del locale e ne illustra i prodotti. “I nostri prodotti sono freschi. A discapito del guadagno preferiamo comprare roba di qualità. Una scelta azzeccata visti i responsi positivi dei clienti”. Punto chiave del Caffè, oltre al loro ricercato millefoglie, è la tradizionalità: “Livorno richiede questo, non è una piazza in cui è possibile sperimentare molto”. L’itinerario prosegue poi lungo il Fosso Reale, dove la guida Camilla Alderotti ha descritto e raccontato storie inerenti una piccola selezione di edifici prevalentemente della Livorno dell’800. Prime tra tutti la Chiesa degli Olandesi, di stile “gotico fiammeggiante” inserita nella realtà urbana livornese come ultima chiesa tra quelle di culto protestante, e la scuola primaria Benci. Quest’ultima, evidenziata tra i luoghi frequentati da Giovanni Fattori in seguito alla sua partecipazione all’Esposizione regionale agraria e nazionale campionaria comprendente, tra le altre cose, anche una mostra di belle arti. In riferimento all’arte, come da tradizione labronica, durante il tragitto non mancano riferimenti anche ad Amedeo Modigliani. L’artisticità continua poi in piazza XX Settembre, dove è possibile ammirare, al civico 4, il luogo in cui Fattori visse con la moglie Marianna Bigazzi e dove conobbe Fanny Martinelli, sua terza consorte. Altre tappe importanti della Piazza sono la chiesa di San Benedetto, ben integrata nel tessuto livornese e con al suo interno, ancora perfettamente funzionante, l’antico organo sul quale si esercitava Mascagni, e il monumento a Leopoldo II, raffigurato come un grande condottiero romano.

Ultime tappe del walking tour sono state le diverse attività dove sono previste, inoltre, le diverse degustazioni: la Norcineria Regoli, praticamente identica dal 1906, caratterizzata da una produzione prevalentemente a base di maiale; la Torteria da Tony, che con un antico forno a legna (rifatto negli anni ’60) fa unicamente torta seguendo la ricetta originale; La Bottiglieria, a conduzione familiare dal ’46, comprensiva di un altro punto vendita (“Il Bottegone”) e di servizio a domicilio, dove è possibile ammirare un grande assortimento di liquori, vini, champagne e prodotti dolciari; l’Enoteca Faraoni, a quasi 50 anni di attività nella zona, illustrata con passione da Andrea, dove è possibile godersi venerdì sera condivisi con menù completo e vini abbinati e l’immancabile Melafumo, aperto a Livorno da Luca Pippan, in cui è possibile mangiare tra bandiere, sciarpe e manifesti. In aggiunta a tutto questo, è possibile inoltre ascoltare le parole di Fabio e Piercristian Elettrico sulla distilleria di famiglia. “Questo percorso sarà pubblicato direttamente sul sito di Vetrina Toscana – sottolinea Daniela Mugnai – I percorsi creati sono percorsi esperienziali che resteranno patrimonio dei territori coinvolti. Ogni itinerario è infatti digitalizzato e reso accessibile tramite QR code, contenente percorso da fare a piedi, botteghe, ristoranti e ricette, così da essere fruibile da tutti in piena autonomia. Un ringraziamento particolare a Martina Marinelli di Confcommercio, pioniera organizzativa di questo walking tour, a Sandro Cini, occupatosi invece dei dettagli finali e a Marta Mancini di Vetrina Toscana, che ha seguito il progetto”.

