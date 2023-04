Camminata della Salute a Stagno

Domenica 23 aprile, con ritrovo alle 10 negli spazi antistanti la palestra New Eos Fitness Club di Stagno di via Marx 45, via alla Camminata della Salute, evento con il patrocinio del Comune di Collesalvetti

Domenica 23 aprile, con ritrovo alle 10 negli spazi antistanti la palestra New Eos Fitness Club di Stagno di via Marx 45, via alla Camminata della Salute, evento con il patrocinio del Comune di Collesalvetti.

L’evento è gratuito per gli associati della New Eos e per tutti gli over 60. Per gli under 60 basterà pagare il tesseramento presso la segreteria della New Eos.

Per maggiori info: 0586-953354

Condividi: