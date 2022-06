Camminate di quartiere, a Livorno parte il nuovo gruppo di Coteto

Il nuovo gruppo si aggiunge a quelli dei quartieri San Jacopo, Ardenza, Fabbricotti, La Leccia e Scopaia. Partecipazione gratuita

Sarà Coteto la prossima zona ad aderire al progetto “Camminate di quartiere” organizzato dalla Medicina dello Sport dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione delle associazioni Banca del Tempo e Quartieri Uniti Eco Solidali (QES). L’appuntamento per la prima partenza è fissato sabato prossimo alle 9 in via Toscana all’angolo con via Campania. “Il nuovo gruppo si aggiunge a quelli dei quartieri San Jacopo, Ardenza, Fabbricotti, La Leccia e Scopaia partiti nelle settimane scorse – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport di Livorno – e a quelli avviati nei mesi scorsi con la collaborazione di Croce Rossa Italiana e Auser. Camminare rappresenta la forma di trattamento più accessibile, economica e salutare a disposizione ed è sicuramente alla portata della maggior parte dei cittadini. Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri, contribuisce inoltre a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. La partecipazione è, come sempre, gratuita ed è sufficiente compilare la scheda di iscrizione. I gruppi sono guidati dai cosiddetti walking leaders, personale volontario che ha seguito un percorso di formazione specifico in modo da poter rinviare al corretto professionista in caso di un bisogno particolare. Si tratta, in sintesi, di un’ottima occasione per “Guadagnare Salute” divertendosi, socializzando con altre persone e magari per scoprire angoli della nostra città”. “Ricordo inoltre – aggiunge Di Muro – che nei giorni scorsi è partito il progetto “MuoviLIVORNOfase1” che ha portato alla realizzazione della prima metropolitana urbana pedonale organizzata sul territorio livornese. L’iniziativa, portata avanti in collaborazione con il Comune di Livorno, è volta alla sensibilizzazione per una mobilità sostenibile grazie anche all’adozione di una vita più attiva. Il percorso propone un cammino circolare, con sette stazioni di fermata, di circa 6 chilometri che parte e termina in piazza Saragat, davanti al supermercato Pam, dopo aver attraversato le zone residenziali di Bastia, Shangai, Sorgenti e Corea. Per avere maggiori informazioni su percorsi e orari è possibile scaricare la app MetroLIVORNOfase1 o consultare la pagina Facebook del gruppo MuoviLIVORNO”. Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle associazioni coinvolte oppure direttamente al reparto di Medicina dello Sport scrivendo a [email protected] oppure telefonando al numero 0586-223912.

Questo il riepilogo dei gruppi attivi sul territorio livornese:

– Gruppo Croce Rossa: martedì e venerdì alle 11 (Ritrovo: Baracchina Adone Ardenza)

– Gruppo Auser: martedì e venerdì alle 11 (Ritrovo: sede Auser viale Carducci)

– Gruppo Fabbricotti: martedì e giovedì 8.30 (Ritrovo: Baracchina Bianca)

– Gruppo La Leccia/Scopaia: martedì alle 17.30 (Ritrovo: centro commerciale Via Giotto)

– Gruppo San Jacopo: domenica alle 8.30 (Ritrovo: Villa Mimbelli)

– Gruppo Ardenza: lunedì e venerdì alle 19 (Ritrovo: porticciolo di Ardenza)

– Gruppo Coteto: sabato alle 9 (Ritrovo: via Toscana angolo via Campania)

– Gruppo Portoferraio (Isola d’Elba): martedì alle 17 (Ritrovo: Parco delle Ghiaie)

