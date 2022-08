Campus settembrino al Museo di Storia. Iscrizioni online aperte

Le attività si rivolgono ai bambini dai 6 ai 12 anni e prevedono dal lunedì al venerdì percorsi didattici e laboratori di tipo scientifico e creativo. Iscrizioni online entro il 24 agosto su https://itinera.link/settembrini. INFO: tel. 0586/266711, tel. 0586/894563, mail [email protected]

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con la cooperativa Itinera, organizza anche questa estate il campus multidisciplinare a partire da lunedì 29 agosto al 9 settembre compresi. Le attività si rivolgono a bambini dai 6 ai 12 anni, si svolgeranno dal lunedì al venerdì e prevedono percorsi didattici e laboratori di tipo scientifico e creativo: ludo-scienza (paleontologia, archeologia, zoologia, botanica ecc.), creatività, arte-scienza, animazione alla lettura, ludoscienza, supporto compiti scolastici. I bambini saranno divisi in gruppi omogenei in base all’età, ad ognuno dei quali sarà dedicato uno specifico laboratorio ed uno spazio esterno per le numerose attività all’aperto. Saranno comunque previsti, soprattutto nel corso delle pause, momenti comuni che si svolgeranno esclusivamente all’aperto.

PROGRAMMAZIONE E GIORNATA TIPO

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 8.30

È possibile scegliere tra due diverse modalità di uscita: 12.30-13.00 senza pranzo, 14.30-15.00 dopo pranzo (il pranzo al sacco sarà a carico delle famiglie).

sarà possibile scegliere tra due diverse modalità di prenotazione:

– 5 giorni alla settimana

– 3 giorni a settimana (da specificare nel modulo di iscrizione)

Di seguito la giornata tipo:

8.30 – 9.00 ACCOGLIENZA

9.00 – 10.30 Prima attività

10.30 – 11.00 Merenda

11.00 – 12.30 Seconda attività

12.30 – 13.00 prima uscita prima del pranzo

13.00-13.30 pranzo al sacco

13.30 – 14.30 Gioco e attività ludiche

14.30 – 15.00 ultima uscita

Il programma dettagliato delle attività sarà inviato agli interessati via mail.

INFO E PRENOTAZIONI

Le iscrizioni sono da effettuarsi online e saranno possibili entro il 24 agosto al seguente link https://itinera.link/settembrini

Per maggiori informazioni:

segreteria del Museo di Storia Naturale, dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 tel. 0586/266711

segreteria didattica Itinera da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 tel.0586/894563

oppure mandare una mail a [email protected]

Condividi: