Cani bagnini in azione: a Tirrenia una dimostrazione di salvataggio in mare

Una dimostrazione aperta alla cittadinanza per conoscere da vicino il lavoro delle unità cinofile specializzate nel soccorso in acqua. L'appuntamento è domenica 23 agosto, alle ore 11, al Bagno Lomi di Tirrenia

I cani bagnini saranno protagonisti di una mattinata dedicata al salvataggio in mare. Domenica 23 agosto, alle ore 11, il Bagno Lomi di Tirrenia ospiterà infatti una dimostrazione organizzata dall’UCSN – Unità Cinofile Salvataggio Nautico, associazione cinofila che attraverso le proprie unità addestrate porta avanti attività di ricerca e soccorso in acqua.

L’obiettivo dell’iniziativa è soprattutto quello di far conoscere questa particolare realtà, ancora poco conosciuta da molte persone.

Durante la dimostrazione saranno presenti alcune unità cinofile dell’associazione, che opereranno nello specchio di mare antistante il Bagno Lomi e mostreranno al pubblico le tecniche di salvataggio che vengono insegnate durante il corso invernale.

Il lavoro delle unità cinofile comprende diversi aspetti: ricerca e soccorso in acqua, lavoro di squadra tra cane e conduttore e tecniche di salvataggio. Un’attività che richiede passione, addestramento e dedizione, oltre a un rapporto di fiducia e collaborazione costruito attraverso un percorso di formazione specifico.

Il corso dell’UCSN si svolge infatti da ottobre a maggio, durante il periodo invernale, e coinvolge sia i cani sia i loro conduttori. La dimostrazione del 23 agosto sarà quindi anche un’occasione per mostrare concretamente cosa viene fatto durante il percorso di addestramento e per spiegare al pubblico come si preparano le unità cinofile al lavoro di soccorso in acqua.

“È un evento che viene fatto per farci conoscere. Saranno presenti alcune delle nostre unità cinofile, che faranno una dimostrazione nello specchio di mare del Bagno Lomi di Tirrenia sulle tecniche di salvataggio che vengono insegnate durante il corso invernale, che si tiene da ottobre a maggio”, aggiunge Donatella Bini.

Durante l’appuntamento saranno presenti anche gli istruttori dell’UCSN, disponibili a rispondere alle domande del pubblico e a fornire informazioni sul percorso formativo e sulle attività dell’associazione. Per chi fosse interessato a conoscere il corso e il suo svolgimento, è già fissato anche il prossimo appuntamento: la presentazione del nuovo corso si terrà il 4 ottobre.

L’invito è dunque rivolto alla cittadinanza per assistere da vicino al lavoro delle unità cinofile e scoprire come cane e conduttore lavorino insieme nelle operazioni di soccorso in acqua.

L’appuntamento è domenica 23 agosto alle ore 11 al Bagno Lomi, Tirrenia (Pisa). L’UCSN dà appuntamento al pubblico con un semplice messaggio: “Vi aspettiamo numerosi!”

Per seguire le attività dell’associazione e avere ulteriori informazioni è possibile consultare i suoi canali: Facebook, UCSN Unità Cinofile Salvataggio Nautico, Instagram ucsnsalvataggio e il sito www.ucsn.it.

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