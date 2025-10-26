Canta insieme ai Joyful, il coro cerca 1000 persone per una sera
La serata si terrà al Goldoni e sarà immortalata in un video che diffonderà in rete la forza della musica e del canto come simboli di solidarietà e unione. La partecipazione è gratuita
Canta insieme ai Joyful e diventa protagonista, per una sera, del coro più grande che abbia mai cantato insieme in un flash mob a Livorno. La partecipazione è gratuita. Tutti insieme…. oltre 1000 persone! Un gigantesco e fantastico coro, all’interno dello stesso Teatro Goldoni. Per partecipare occorre compilare una richiesta/liberatoria. Si può fare tutto al Goldoni il mercoledì, venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30. Qui è possibile scaricare la richiesta di partecipazione:
https://www.facebook.com/joyful.e.livorno/posts/1469371554951035. La serata sarà immortalata in un video ufficiale, che diffonderà in rete la forza della musica e del canto come simboli di solidarietà e unione. Serata dedicata ad A.I.R.C.S. (Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante).
Ad attendervi troverete “The Joyful Gospel Ensemble”:
• oltre 60 coristi saranno in platea accanto a te,
• non sarà necessaria alcuna preparazione musicale,
• basteranno la tua voce, il tuo entusiasmo e la voglia di condividere un momento unico!
Canteremo insieme due brani immortali, veri inni universali di pace e speranza:
“Blowin’ in the Wind” di Bob Dylan e
“Heal The World” di Michael Jackson
