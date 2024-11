Cantar per Scherzo: i PassiSparsi alla Rassegna di Polifonia

Nuovo appuntamento per la Rassegna di Polifonia Città di Livorno XXI edizione organizzata come ogni anno dal Coro Rodolfo del Corona con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno con la direzione artistica del M° Luca Stornello. Venerdì 29 novembre alle 21.30 presso il Teatro Centro Artistico Il Grattacielo di via del Platano, avremo la possibilità di gustare una chicca di polifonia rinascimentale. Per prima volta si esibiranno a Livorno i PassiSparsi, giovane e sfacciato quartetto vocale rinascimentale toscano.

“Cantar per Scherzo” è uno spettacolo giocoso e irriverente dedicato alla caleidoscopica personalità del genio fiammingo Orlando di Lasso attraverso la sua produzione in lingua italiana. Orlando è figura centrale nel panorama rinascimentale, un personaggio di una statura tale da potersi rivolgere in tono colloquiale, anzi scanzonato, verso i potenti del suo tempo. Protagoniste del programma sono le sue celebri villanelle alla napoletana, di esuberante teatralità, dove temi aulici come l’amor cortese si deformano in bocca ad una realtà sociale sociale fatta di “maschere” marcatamente popolaresche, assumendo spesso tonalità grottesche ed esilaranti.

PassiSparsi sono quattro interpreti specializzati nel repertorio antico: Martha Rook, Cora Mariani, Neri Landi, Lorenzo Tosi. Iniziano la loro attività insieme nel 2019 dedicandosi al repertorio italiano rinascimentale, in special modo quello comico, cercando sempre un approccio teatrale e coinvolgente di grande effetto. Nonostante la giovane età si sono già distinti a livello nazionale ed internazionale esibendosi in contesti quali “Laus Poliphoniae”, Monteverdi Festival, Magnano Musica Antica, Lucca Classica, FloReMus.

Un evento tra musica e teatralità davvero da non perdere, l’ingresso è libero.

