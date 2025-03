Canti e letture ad Antignano per l’8 marzo

Un pomeriggio di canti e riflessioni, quello proposto dall’Associazione Vivi Antignano per sabato 8 marzo dalle 16,30 in poi. Organizzato in collaborazione con il Circolo della Pesca, che mette a disposizione i locali, si svolgerà al Moletto di Antignano, scelto proprio perché è un luogo magico, caro a tutti gli Antignanesi, e ancora di più a coloro che lo scelgono per la sua atmosfera e dove dunque viene più facili sentirsi comunità. Affronteremo temi di attualità, del lavoro e delle sue lotte, dell’emigrazione, della vita domestica e dei piccoli grandi soprusi subìti dalle donne, nel passato e ancora adesso , in una cultura che conserva ancora purtroppo tratti maschilisti. Lo faremo con leggerezza e con allegria insieme a tutti coloro che vorranno intervenire. Protagonista il Gruppo canoro “Donne insieme”: “La necessità di tenere vivo il ricordo della strage di donne lavoratrici perpetrata nel 1908 proprio l’8 marzo e nello stesso tempo di affermare la visione di una società in cui il genere non sia determinante nella vita delle persone, ci ha spinto a raccogliere l’invito dell’Associazione Vivi Antignano, a proporre questo momento musicale e di confronto “ dicono dal Gruppo. “Abbiamo scelto canti noti ed altri li abbiamo preparati appositamente per l’occasione. Alcune letture approfondiranno temi evocati con la musica”. Fondamentale il contributo di Renzo Pacini che accompagnerà il coro con la sua chitarra. Al termine un momento conviviale. L’ ingresso è gratuito e aperto alla partecipazione di tutti.

