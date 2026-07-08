“Canto insieme a te, Dedo”: omaggio a Modigliani nel giorno della sua nascita

Domenica 12 luglio alle 19, in piazza XX Settembre, una cerimonia tra musica, letture e partecipazione collettiva per celebrare il 142° anniversario della nascita dell'artista livornese. Ingresso gratuito e posti a sedere disponibili

Domenica 12 luglio 2026, alle ore 19.00, in Piazza XX Settembre, l’Associazione Corale Joyful propone “Canto insieme a te, Dedo”, un omaggio pubblico ad Amedeo Modigliani nel giorno del 142° anniversario della sua nascita. L’evento, realizzato con la collaborazione della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e con il Patrocinio del Comune di Livorno, non avrà la struttura classica di un concerto. Sarà invece una breve cerimonia di memoria, affetto e partecipazione collettiva, pensata per durare circa 40 minuti. Al centro non ci sarà soltanto la musica, ma anche la voce dei sentimenti familiari e degli affetti più profondi di Modigliani. Attraverso brevi letture, prenderanno simbolicamente la parola la madre Eugénie, la sorella Margherita, il fratello Giuseppe Emanuele e Jeanne Hébuterne, la giovane donna che condivise con Dedo una parte decisiva della sua vita. A dar voce a queste figure saranno Susanna Nugnes, Manola Bichisecchi, Alessandro Curcio e Lisa Ricci. I testi sono tratti dagli spettacoli teatrali “Modì, il sogno perduto” e “Come petali di rosa”, scritti da Riccardo Pagni e rappresentati in passato al Teatro Goldoni di Livorno. La cerimonia culminerà con “Blues per Modì”, canzone scritta da Fabrizio Pagni appositamente per Dedo. Il brano sarà eseguito da The Joyful Gospel Ensemble, formato per l’occasione da oltre cinquanta coristi e cantanti solisti. Ma lo spirito dell’iniziativa è soprattutto quello della condivisione: il pubblico presente potrà unirsi al canto e partecipare con gioia a un momento collettivo nel nome di uno dei più illustri figli di Livorno. “Canto insieme a te, Dedo” vuole essere un gesto semplice e sentito: non uno spettacolo celebrativo distante, ma un abbraccio della città al suo artista, nel luogo e nel giorno della memoria. L’ingresso è gratuito.

Sono previsti posti a sedere. La cittadinanza è invitata.

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