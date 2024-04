Canzoni Dopocena alla Biblioteca Vespucci-Colombo

Per i Pomeriggi della Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo, in collaborazione con Erasmo Libri, venerdì 3 maggio, alle ore 18.30, nell’Aula Magna Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, 1, appuntamento con Marzio Matteoli

Per i Pomeriggi della Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo, in collaborazione con Erasmo Libri, venerdì 3 maggio, alle ore 18.30, nell’Aula Magna Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, 1, appuntamento con Marzio Matteoli con lo spettacolo CANZONI DOPOCENA, che per ironia della sorte si svolgerà avanti cena. Saranno toccati vari temi cari alla tradizione popolare, toscana e non solo, ben espressi in canti, scherzi, lazzi e cose serie più o meno tentati senza vergogna alcuna.

Marzio Matteoli

suona chitarra, liuto ed arciliuto.

In poesia fa l’improvvisatore.

Anche in salute non rimane muto

L’omeopata fa e l’agopuntore.

In più fa il cantastorie e da cocciuto

Per tutte queste cose nutre amore.

In queste attività sempre diviso

Cosa farà da grande un l’ha deciso.

INFO: Biblioteca Istituto Vespucci-Colombo, e-mail: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©