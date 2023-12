Capodanno scoppiettante tra vernacolo e varietà ai 4 Mori

Per la notte più lunga dell’anno tornano ad accendersi i riflettori sul Cinema Teatro 4 Mori. La struttura ospiterà infatti un Capodanno scoppiettante all’insegna del vernacolo e del varietà a cura della compagnia La Carovana

Per la notte più lunga dell’anno tornano ad accendersi i riflettori sul Cinema Teatro 4 Mori. La struttura ospiterà infatti un Capodanno scoppiettante all’insegna del vernacolo e del varietà a cura della compagnia La Carovana, inserita nell’ambito delle Compagnie Livornesi Riunite.

Il 31 dicembre alle 21 via alla notte di San Silvestro con la prima assoluta della nuovissima commedia in vernacolo livornese “Ir tegame di tu ma’” per la regia di Alessio Nencioni. «Questa produzione – spiega – è ispirata ad una signora che ho conosciuto quando abitavo in via Della Cappellina. Un giorno la vidi parlare da sola, le domandai che cosa avesse e mi rispose “È da stamani che letio da sola”, chiesi perché e mi disse “Perché a forza di fa’ da mangià per tutte le mi’ figliole, m’hanno rubato tutti i tegami”. Una classica figura labronica che mi ha spinto a scrivere la commedia partendo da questo episodio e dalle vicende livornesi che mi ha raccontato nel corso degli anni, che ho poi rielaborato per costruire una storia adeguata. Un prodotto molto vero, che fa riflettere e che analizza, in modo divertente, pezzi di vita riscontrabili in qualsiasi tipo di famiglia, per vissuto personale e almeno per sentito dire, attraverso il registro del vernacolo dei giorni nostri. Nonostante il linguaggio recente, ho però scelto di mantenere tutta la tradizione matriarcale della storia vernacolare».

A mezzanotte l’immancabile brindisi con spumante e pandoro o panettone, a cui seguirà il “Gran varietà 2024” con scenette comiche, barzellette, divertenti gag e canzoni live. “Nella nostra compagnia – prosegue Nencioni – siamo molto versatili, cantiamo tutti e ci adattiamo a fare di tutto. Ci siamo inventati questa particolare forma di varietà per raccontare le barzellette rendendole animate, con la presenza di tanti personaggi. Oltre a questo però ci saranno anche cose più impegnative e icone della poesia e del teatro italiani».

Condividi: